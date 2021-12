Maroc-Suisse: Vers une accélération de l’investissement d’impact

L’accélération de l’investissement d’impact qui implique, généralement, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) a été au centre d’une conférence tenue, mardi à Rabat à l’Académie du Royaume du Maroc, dans le cadre du cycle « Innovation & Questions du temps présent« .

S’exprimant lors de cette conférence, tenue sous le thème « l’investissement d’impact poursuit son action dans la crise« , l’ambassadeur de la Suisse au Maroc, Guillaume Scheurer, a relevé que son pays dispose d’une économie « très compétitive » et créée des produits de très haute qualité et à haute valeur ajoutée et dispose d’une place financière qui offre des solutions attractives à ses partenaires, qu’ils soient Suisses, Marocains ou autres.

Il a, à cet effet, souligné que la Suisse cherche à mettre cette expérience en partage afin de soutenir tous ses partenaires, mettant en avant le rôle du SIFEM qui, grâce à sa capacité de financement, effectue directement ou à travers d’autres fonds d’importants investissements, qui, outre leur dimension financière et économique, incluent une valeur ajoutée importante pour les pays concernés.

Il s’agit, a-t-il dit, d’un transfert de savoir-faire et d’assistance technique aux gestionnaires et aux entreprises qui ont ces portefeuilles, notant que ce savoir-faire se retrouve ensuite dans les petites ou moyennes entreprises (PME) locales qui sont financées et qui ont un très haut potentiel.

« En exploitant ce potentiel, elles peuvent alors participer durablement à la croissance et à l’économie nationale« , précise-il, soulignant, dans ce sens, que la durabilité se retrouve aussi au centre des préoccupations du SIFEM, qui encourage le développement durable et engage son savoir-faire pour fournir des solutions innovantes.

Et de préciser que ce fonds est « crucial » pour la Suisse, dans la mesure où elle lui permet de jouer pleinement son rôle d’acteur responsable au service du développement durable, qu’il soit économique, financier, scientifique ou sociétal.

Dans la même veine, Jörg Frieden, président du Conseil d’administration du SIFEM, a fait savoir que ce Fonds souhaite, par le biais de ses investissements, mobiliser de manière optimale du capital supplémentaire auprès d’autres investisseurs privés et institutionnels à des fins de développement, notamment au Maroc.

Après avoir rappelé que le SIFEM est actuellement présent au Maroc avec des prises de participation dans 16 entreprises marocaines, M. Frieden n’a pas manqué de souligner que le fonds applique les principes de base de la durabilité financière, économique, sociale et environnementale dans le cadre de ses investissements.

L’objectif, poursuit-il, étant de renforcer la résilience des entreprises qu’il soutient face aux risques planétaires, tels que les pandémies et les conséquences du changement climatique, en plus de contribuer à atteindre les objectifs environnementaux internationaux et, notamment, à limiter le changement climatique et ses effets négatifs.

