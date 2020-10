Maroc Telecom: Hausse du CA de 0,7% à fin septembre 2020, tiré par l’international

Le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de plus de 27,49 milliards de dirhams (MMDH) durant les neuf premiers mois de l’année 2020, en hausse de 0,7% (-1,2% à base comparable).

Ce résultat est dû à la bonne résilience des activités à l’international qui compensent partiellement le retrait du chiffre d’affaires au Maroc, pénalisé par les effets de la crise sanitaire liée à la Covid-19, explique Maroc Telecom dans un communiqué sur ses résultats à fin septembre 2020.

Les revenus des activités au Maroc s’établissent à plus de 15,72 MMDH sur les neuf premiers mois de l’année 2020, en baisse de 3,6% du fait du recul du chiffre d’affaires Mobile, fait savoir la même source, relevant que le segment Mobile, privé de revenus importants liés au tourisme et aux MRE, continue de subir les effets de la crise du Covid-19 notamment sur l’entrant international et le roaming.

L’opérateur note toutefois que cette baisse est atténuée par la hausse du chiffre d’affaire fixe qui a augmenté de 2% sur les neuf mois, avec une progression de 3% sur le seul troisième trimestre de 2020.

Sur la même période, Maroc Telecom indique que le résultat opérationnel avant amortissement (EBITDA) ajusté s’est contracté de 4% par rapport à l’an dernier, à plus de 8,97 MMDH. Le taux de marge d’EBITDA ajusté s’est élevé à 57%, en légère baisse de 0,3 pt, alors que les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés au Maroc sont en hausse de 9,8%.

Côté international, les activités du Groupe continuent de faire preuve de résilience avec un chiffre d’affaires quasiment stable à fin septembre 2020 (-0,1% à base comparable) et +4,4% à variation courante par rapport à 2019, la Data Mobile continuant de soutenir les activités, en dépit d’un contexte particulièrement difficile marqué par les effets de l’épidémie du Covid-19, les troubles sociopolitiques et économiques au Mali et les fortes pluies au niveau de certaines régions.

Maroc Telecom fait également savoir que le résultat opérationnel avant amortissements ajusté (EBITDA) des neuf premiers mois de l’année 2020 s’est élevé à plus de 5,38 MMDH, en progression de 6,7%, ajoutant que le taux de marge d’EBITDA ajusté est en hausse de 0,9 pt, tiré principalement par l’amélioration du taux de marge brute et les efforts continus d’optimisation des coûts opérationnels.

Durant la même période, le résultat opérationnel (EBITA) ajusté s’est amélioré de 1,8%, pour s’établir à plus de 2,65 MMDH, représentant une amélioration de 0,7 pt du taux de marge ajusté à base comparable.

Avec une hausse de l’EBITDA et une optimisation des investissements, les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO) ajustés ont progressé de 52% (+46,9% à base comparable) pour atteindre plus de 4,16 MMDH.

( Avec MAP )