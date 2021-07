Maroc Telecom réalise un CA consolidé de 17,78 MMDH au S1-2021

Le Groupe Maroc Telecom a réalisé, au titre du premier semestre de 2021, un chiffre d’affaires (CA) consolidé de 17,78 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 3% (2,9% à taux de change constant) par rapport à la même période un an auparavant.

La baisse des activités Mobile au Maroc a été compensée partiellement par la bonne dynamique de croissance du Haut Débit Fixe au Maroc et des activités des filiales Moov Africa, indique Maroc Telecom dans un communiqué, notant que sur le seul deuxième trimestre 2021, le CA consolidé est quasi stable (-0,8% à change constant) grâce principalement à la performance des filiales sur la même période (+4,7% à taux de change constant).

Ainsi, le chiffre d’affaires au Maroc a accusé une baisse de 7,1% à 9,77 MMDH au S1-2021, précise la même source, précisant que les activités Mobile, en particulier la Data prépayée, continuent à pâtir de la concurrence et du contexte réglementaire, compensées partiellement par la bonne dynamique de la Data Fixe qui est en hausse de 7,7%.

Maroc Telecom fait aussi savoir que sous l’effet conjugué des baisses du revenu des services sortants et entrants, le CA Mobile a perdu 11,7% par rapport à la même période de 2020, pour se situer à 5,98 MMDH. Le recul des services entrants est essentiellement lié à la baisse des terminaisons d’appels nationales. Le contexte réglementaire et concurrentiel continue de peser sur le revenu des services sortants, en particulier sur le segment de la Data prépayée, relève le groupe, ajoutant que l’ARPU mixte (prépayé et postpayé), qui se définit comme le CA (généré par les appels entrants et sortants et par les services de données) net des promotions, hors roaming et ventes d’équipement, divisé par le parc moyen de la période, a diminué de 11,4% à 48,8 dirhams au titre des six premiers mois de cette année. Le CA des activités Fixe et Internet, lui, a affiché une légère baisse de 0,5%. La croissance de 7,7% du CA Data a compensé partiellement la baisse de la Voix.

Pour ce qui est des activités du groupe à l’international, elles ont réalisé un CA de 8,51 MMDH à fin juin, en hausse de 2,4% (+2,5% à taux de change constant), à la faveur de la croissance de la Data Mobile (+15,4%) et des services Mobile Money (+28,4%). “Les résultats de ce premier semestre 2021 sont en ligne avec les prévisions, démontrant la résilience du groupe Maroc Telecom et la pertinence de ses choix stratégiques. La forte mobilisation de ses équipes, l’effort constant d’innovation et de digitalisation, les performances de ses filiales ainsi que la maitrise des coûts permettent au Groupe de maintenir une profitabilité élevée”, précise le communiqué.

Maroc Telecom met tout en œuvre pour accompagner la relance économique des pays dans lesquels il opère, notamment par sa politique volontariste d’investissements pour anticiper l’essor croissant des usages et des parcs sur l’ensemble de ses réseaux.

( Avec MAP )