Marrakech : Conférence sur les débuts de la Dynastie Alaouite au Maroc, les 3 et 4 avril prochains

La Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi organisera, les 3 et 4 avril prochains, une conférence annuelle autour de la thématique “Les débuts de la Dynastie Alaouite au Maroc : histoire, patrimoine et développement“.

Initiée en partenariat avec la Direction Régionale de la Culture de Marrakech-Safi et la Faculté des Lettres relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCA), cette rencontre, qui se tiendra sous le thème “la charge du pouvoir et la sagesse de la gouvernance”, se déclinera en trois sessions scientifiques.

La première portera sur “le Maroc et le tournant du 11ème siècle de l’Hégire/XVIIè siècle, les conjonctures et les variables”, alors que les deuxième et troisième sessions seront axées respectivement sur “L’édification de l’Etat et la compétence de la gouvernance” et “Le patrimoine culturel dans la ville de Marrakech”, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Ce conclave sera marqué par la participation d’un parterre de professeurs universitaires, de chercheurs et d’académiciens qui vont aborder les premiers signes de l’établissement de la Dynastie Alaouite et ses prolongements civilisationnels, ainsi que la contribution de ses Sultans chérifiens au façonnement des contours de l’identité marocaine grâce à l’addition de leurs qualités religieuses et spirituelles et de leur sérénité politique, sociale et économique.

Selon le communiqué, toutes ces contributions ont eu un grand impact dans l’orientation de la locomotive du Maroc durant trois siècles et huit décennies de développement et d’édification soutenus, pour parvenir au modèle de l’Etat moderne sous la conduite sage de SM le Roi Mohammed VI.

Parallèlement aux travaux de cette conférence, il sera procédé à l’organisation par M. Khalid Naji, chercheur spécialiste en numismatique, d’une exposition des monnaies marocaines au début de l’ère de la Dynastie Alaouite.

Par ailleurs, une table ronde se tiendra sur la stratégie médicale de prévention et le renforcement des capacités du système de santé au Maroc face à la pandémie de la Covid-19, en puisant dans l’histoire du pays en matière de lutte contre les épidémies et pandémies, avec la participation de représentants de la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech.

