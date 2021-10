Marrakech : L’Assemblée générale de l’OMT tiendra sa 24e session du 30 novembre au 3 décembre

L’ordre du jour de l’Assemblée plénière des Membres affiliés sera axé sur les sujets importants et prioritaires, tels que le redressement du tourisme mondiale avec au menu le Bilan du programme de travail 2021, et des propositions pour le programme de 2022-2023. Les Membres affiliés approuveront également lors de cette assemblée le cadre juridique du collectif.

Trois séances thématiques seront au programme sous le signe de « reconstruire en mieux dans le tourisme » l’objectif étant de penser à une stratégie susceptible de tirer parti de la contribution des jeunes, des entrepreneurs et des responsables de l’élaboration des politiques au profit d’un redressement inclusif grâce au tourisme.

L’image sera présente lors de cette vingt-quatrième session à travers l’organisation du cinquième concours des vidéos de tourisme. En effet, la pandémie de COVID-19 a démontré l’importance de la communication multimédia. Depuis l’irruption de la pandémie, on assiste à une accélération de toutes les évolutions actuelles relatives à la numérisation, aux changements d’habitudes des spectateurs et des utilisateurs et à la consolidation des stratégies privilégiant l’usage des nouvelles technologies.

Il y aura deux catégories de participation au concours, la première portera sur les Témoignages exceptionnels de résilience du tourisme. Les organisateurs cherchent dans cette catégorie d’excellents exemples de tourisme en tant que secteur à dimension humaine et à impact social positif, incitant à l’optimisme et porteur d’opportunités pour tous.

La deuxième catégorie vise à Promouvoir le tourisme grâce à de remarquables exemples de vidéos promotionnelles de pays membres rattachées, directement ou indirectement, au Programme de développement durable à l’horizon 2030, faisant référence à un ou à plusieurs des objectifs mondiaux.

A noter que Dans chacune des deux catégories, une vidéo sera déclarée gagnante par région. Les États membres sont encouragés à présenter des vidéos dans les deux catégories. Quant aux Membres affiliés, ils sont encouragés à présenter des vidéos dans la catégorie « Histoires les plus exceptionnelles de tourisme durable ». L’OMT est une institution onusienne composée de 159 états membres, chargée de promouvoir le tourisme dans le monde, elle est implantée à Madrid depuis sa création en 1975.

Avec MAP