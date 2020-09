Marrakech : les préparatifs pour la reprise touristique vont bon train

Marrakech se réactive pour sauver cette saison d’hiver qui débute avec les vacances de la Toussaint, en début octobre 2020. Presque en même temps, plusieurs établissements hôteliers ont annoncé leur réouverture prochaine et les acteurs du tourisme, public privé et partenaires du CRT veulent passer à l’offensive. C’est ce qui ressort d’une réunion qui a eu lieu vendredi 18 septembre.

Marrakech a hâte retrouver son côté « bahjaoui » de nouveau et s’y prépare. Déjà, certains hôtels ont annoncé la réouverture prochaine de leurs portes aux touristes. La moindre des choses pour espérer sauver ce qui reste de la saison touristique. « Marrakech est la destination fétiche des touristes étrangers, surtout en hiver, donc, il y a beaucoup de demandes pour cette saison. De notre côté, on a tout préparé, mais nous avons besoin d’être accompagnés », nous dit Abdellatif Abouricha, chargé de communication du CRT Marrakech. « La Tunisie, l’Égypte, la Turquie, l’Espagne, la Grèce et l’Italie ont tous ouvert leurs frontières, pourquoi pas nous ? », se demande notre interlocuteur. C’était d’ailleurs l’objet de la réunion entre les professionnels du secteur pour la relance. Tout a donc déjà été préétabli. Pour les opérateurs, la reprise devrait se décliner en 3 phases : redémarrer, relancer et réinventer. La première consiste à rouvrir et se résoudre à vivre avec le virus, qui est un impératif pour remettre l’écosystème en marche dans le respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires. Et puis, reconnecter avec les partenaires internationaux pour reconquérir les parts de marchés et continuer d’agir ensemble notamment à la levée des restrictions de déplacement et au rétablissement de la confiance parmi les voyageurs. Ensuite, re-imaginer de nouveaux concepts, de nouveaux programmes et de nouvelles offres plus solidaires, créatives, collaboratives et adapter le secteur aux réalités futures. Dans ce contexte, une campagne de communication sera lancée incessamment, en partenariat avec l’ONMT, et va durer jusqu’à fin décembre 2020. Elle sera relayée sur les médias, les réseaux sociaux et sur la plateforme « visitmarrakech ».

Sur le volet hébergement, la réouverture imminente de plusieurs hôtels de luxe augure d’une reprise progressive. Une cinquantaine d’unités sont déjà opérationnelles dans le strict respect du protocole sanitaire requis, d’autres réouvertures des grands hôtels et palaces sont prévues dans les semaines qui viennent dont le Royal Mansour, La Mamounia, le Fairmont, le Fours Seasons, etc. De son côté, la fondation du jardin Majorelle a déjà annoncé qu’elle ouvrira ses portes au public le 1er octobre avec une tarification spéciale jusqu’à la fin de l’année. Une journée portes ouvertes sera organisée à titre gracieux le 26 septembre. D’autres musées ont également ouvert leurs portes, à l’instar du Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’Eau, Musée Dar si Saïd, Musée Dar El Bacha, Dar El Bacha – Musée des Confluences. S’ajoute à cela, la mise en application du contrat programme qui constitue un grand acquis pour la sauvegarde de l’emploi dans les secteurs d’activités touristiques les plus touchés.

Ils semblent, donc, que les professionnels de la région ont retroussé les manches et travaillé depuis plusieurs mois sur un plan d’accélération adapté à la situation, afin de pouvoir stimuler la demande. Dans cet esprit, plusieurs nouveautés ont été conçues et d’autres à venir par thème et par territoire dans le cadre du plan d’accélération 2021/2022.

Au niveau des compagnies aériennes, la reprise s’annonce progressive. La RAM, Air France, Air Arabia, Transavia France et hollandais, toutes desservent Marrakech comme destination. Dans ce sens, la RAM prévoit de relancer quatre liaisons régulières européennes, parallèlement, elle a modifié son programme de vols pour la saison hivernale du 17 septembre 2020 jusqu’au 27 mars 2021, en suspendant 45 liaisons internationales, selon un décompte de Routes Online. Ainsi, les vols au départ de Casablanca, Marrakech et Rabat vers des villes européennes comme Berlin, Boston, Copenhague, Doha, Munich, Vienne, Lyon, Marseille, Toulouse et Londres ont été suspendus. « 27 rotations par semaine actuellement et d’autres à l’étude en fonction de l’assouplissement, notamment, du délai de validité du PCR pour passer de 48 h à 72h, la suppression du test sérologique et/ou la levée des restrictions de déplacement », indique le communiqué du CRT.

Rappelons qu’il faut réaliser un test PCR négatif réalisé 48 heures avant leur départ, ainsi qu’un test sérologique, pouvoir accéder au territoire marocain. Des conditions qui seraient un peu dures, à l’heure où les tests deviennent difficiles d’accès dans certains pays. Reste à savoir, qui va prendre le risque de partir en réglant un billet d’avion sans savoir s’il sera en mesure d’embarquer parce que son PCR ne rentre pas dans les délais impartis ? Qui va prendre le risque de payer un forfait dont il n’est pas sûr de pouvoir profiter si ses résultats s’avèrent positifs ? À noter qu’il a fallu plus de 70 ans pour que le Maroc fasse sa place comme destination privilégiée et qu’il a fallu plus de 30 ans pour que Marrakech devienne une destination top 10 dans le monde, selon Rita Touzani, responsable de Global Events Maroc. Une position que les opérateurs de la ville souhaitent conserver.