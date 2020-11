Marrakech-Safi : Célébration du 45ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte

La famille du mouvement national, de la résistance et de l’armée de libération célèbre dans les différentes provinces relevant de la région de Marrakech-Safi le 45ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Cet événement historique, qui témoigne de l’ingéniosité de Feu SM Hassan II, reflète les liens de communion et de symbiose profonde entre le glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain pour le parachèvement de l’indépendance du pays et la réalisation de l’intégrité territoriale sacrée du Royaume.

Dans ce cadre, la délégation régionale du Haut Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération à Marrakech-Safi a organisé une cérémonie marquée par de riches activités éducatives et culturelles en vue de commémorer cet anniversaire et inculquer ses valeurs aux générations montantes.

Dans un mot de circonstance, le Délégué régional du Haut Commissariat, Mohamed Joulal, a indiqué que la Marche Verte a été l’incarnation du fort engagement et de l’esprit du sacrifice des Marocains qui ont démontré leur attachement indéfectible pour la défense des sacralités religieuses et des constantes nationales.

Outre son aspect historique, le 45ème anniversaire de la Marche Verte revêt une dimension ayant une portée socioéconomique et de développement qui exige la poursuite de la mise en œuvre des politiques publiques visant à renforcer les choix de développement qui répondent aux besoins et aspirations du peuple marocain, a-t-il enchaîné.

Dans ce sillage, M. Joulal a affirmé que cette dynamique a érigé les provinces du sud du Royaume en une “locomotive du développement” et en “un chantier de projets d’investissements prometteurs et intégrés”, susceptibles de jeter les bases d’un nouveau modèle de développement global, pérenne et inclusif dans tous les domaines et de consolider le chantier de la régionalisation avancée que SM le Roi Mohammed VI voulait en faire un saut qualitatif dans le processus de la démocratie territoriale.

Cette vision, a-t-il conclu, fera des provinces du sud du Royaume un modèle réussi de la régionalisation avancée, à même d’être dotées de larges attributions qui leur permettront de renforcer la gestion démocratique des affaires locales dans le cadre de la consécration d’un processus démocratique sain et créatif, qui va assurer leur rayonnement en tant que pôle économique national et trait d’union entre le Royaume et sa profondeur africaine.

A noter qu’à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la Marche Verte, les espaces de la mémoire historique, de la résistance et de la libération à Marrakech, Benguérir, El Kelâa des Sraghna, Essaouira, Safi, Chichaoua et à Tahanaout ont programmé une série d’activités, dont l’organisation d’une exposition de photos reflétant la lutte du Trône et du peuple pour l’indépendance et la réalisation de l’intégrité territoriale.

Ces espaces ont aussi mis à la disposition de leurs visiteurs et de ceux de leurs pages facebook la conférence scientifique qui met en avant le rôle pionnier de feu SM Hassan II dans l’épopée de l’indépendance et de la réalisation de l’intégrité territoriale.

Au menu de cette programmation à l’échelle régionale, figurent aussi la tenue de rencontres de communication avec les élèves d’établissements scolaires en vue de leur faire connaître cette glorieuse épopée, la présentation de spectacles artistiques et musicaux sur la Marche Verte, interprétés par des apprenants, de films documentaires sur cet événement et de lectures poétiques, ainsi que l’organisation de compétitions sportives, culturelles et artistiques, le tout dans le strict respect des mesures préventives en vigueur pour enrayer la propagation de la Covid-19.

Avec MAP