Marrakech-Safi : Un Observatoire Régional de développement économique en création

Le Centre Régional d’Investissement de Marrakech-Safi (CRI MS) compte créer un Observatoire Régional de développement économique, qui regroupera l’ensemble des autorités compétentes et des représentations des opérateurs privés au niveau de cette partie du territoire national pour un pilotage partenarial.

Cet Observatoire aura pour missions d’offrir une meilleure visibilité via la collecte régulière de données, réaliser des benchmarks nationaux ou internationaux, construire des tendances et des projections, créer un indice de compétitivité régionale et communiquer et célébrer la région, lit-on dans le rapport d’activité 2020 du CRI MS.

L’une des déclinaisons attendues de cet observatoire est la mise en place d’un indice régional autour de l’investissement et de la compétitivité, explique le CRI-MS. « Régional Competitiveness Index » aura pour but de piloter au plus près, la situation économique de la région et de mesurer l’évolution dans le temps de la situation macroéconomique et de la compétitivité de la région, précise-t-on de même source.

Dans son plan d’actions stratégiques 2021-2023, le CRI-MS prévoit aussi la mise en place d’une plateforme unique de promotion économique permettant à tout investisseur d’accéder aux informations sur la région, les opportunités et les procédures d’investissement, et de pouvoir être orienté voire, mis en relation avec le service concerné par sa requête, lit-on dans le document.

Toujours dans le but d’offrir à l’investisseur l’information la plus pertinente possible, le CRI-MS poursuivra sa politique de cartographie via un Système d’Informations géolocalisé des zones d’activité économiques de la région, dupliquant l’exemple réussi de la Zone Industrielle de Sidi Ghanem.

Ce mapping recensera l’offre existante en matière de foncier, de ressources et d’opportunités de collaboration et d’optimisation avec et entre les opérateurs existants.

Le CRI Marrakech Safi compte aussi créer courant cette année, des écosystèmes autour d’un fil conducteur : l’innovation et la durabilité, tient à ajouter la même source, faisant savoir qu’il s’agit notamment des secteurs de la mobilité durable, de l’agro-pharma, et de l’éco-tourisme.

Pour la réussite de ces écosystèmes, le CRI MS propose notamment la mise en place de clusters autour des points forts de la région.

Aussi, le CRI de Marrakech-Safi a pour feuille de route les clusters de « la Mobilité durable », en se basant sur l’écosystème de la ville verte de Benguerir, “l’Agro-pharma” pour l’accompagnement du cluster Menara dans la ville de Marrakech autour des Plantes aromatiques et médicinales (PAM) et cosmétiques, « l’Industrie créative » qui capitalisera sur l’inscription d’Essaouira dans le réseau des villes créatives de l’UNESCO et « le Surf » à Safi, avec le surf comme mode de vie et vecteur d’attractivité des digital natives.