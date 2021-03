Martil: Interpellation de quatre individus pour liens présumés avec un réseau de trafic illégal de drogue et de psychotropes (DGSN)

Les éléments de la police judiciaire du commissariat provincial de police de Martil ont interpellé, vendredi soir, quatre personnes, âgées de 29 à 61 ans, dont une femme et un pharmacien, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic illégal de drogue et de psychotropes.

Une première opération sécuritaire avait permis l’interpellation trois des suspects en flagrant délit de commercialisation de psychotropes dans la région de Oued El Maleh dans la ville de Martil, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les recherches et investigations ont permis d’identifier l’identité de leur principal fournisseur en psychotropes qui s’est révélé être un pharmacien qui a été également interpellé dans la ville de Mdiq.

Les opérations de fouille réalisées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie d’un total de 7.372 comprimés psychotropes de différents types, de téléphones portables, d’une voiture utilitaire outre des capsules de chira destinées à la commercialisation, relève la DGSN.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Tétouan sous la supervision du parquet compétent, en vue de dévoiler l’ensemble des tenants et aboutissants de cette affaire et d’identifier l’ensemble des participants et personnes potentiellement impliquées dans la commission de ces actes criminels, conclut la DGSN.

