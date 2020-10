Mazars change son identité visuelle

Le cabinet de conseil et d’audit Mazars, annonce le changement de son identité visuelle, après 75 ans d’existence.

Ce changement d’identité visuelle répond à la volonté du cabinet d’évoluer en cohérence avec les nouvelles attentes de la société. « Notre marque est bien plus qu’un simple logo. Elle reflète ce que nous sommes, ce que nous faisons, la manière dont nous agissons, aidons nos clients, travaillons tous ensemble et servons l’intérêt général. C’est ce qui fait notre singularité » explique la structure dans un communiqué.

Guidée par quatre principes fondateurs décrits comme étant une vision long-termiste, l’offre d’un choix diffèrent sur le marché, l’offre d’une valeur ajoutée en tant que marque avec des solutions sur mesure et une action responsable pour un monde juste et prospère, la marque s’est positionnée en tant que Cabinet leader en 75 ans d’existence. En 2019, elle enregistre une hausse de son chiffre d’affaires de plus de 10%.

Sur le marché marocain, Mazars propose des services d’audit et de conseil depuis plus de 40 ans et fait partie des Cabinets leaders. Pour Abdou Diop, Managing Partner : « En tant qu’acteur international enraciné dans nos territoires, nous avons une responsabilité de contribuer au développement économique et social du Maroc et du continent africain pour le bien-être de nos populations. À travers notre action, nous sommes engagés dans notre rôle d’assurer la confiance en notre environnement économique et d’apporter de la valeur à nos clients, tout en offrant un cadre d’épanouissement à nos collaborateurs ».

Créé en 1945 par Robert Mazars, le cabinet d’expertise comptable de Rouen, a parcouru un long chemin depuis sa création, avec une présence dans plus de 90 pays, et plus de 25000 collaborateurs dans le monde entier.