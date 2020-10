« MEDays Talks » du 10 au 17 Novembre 2020 : Ouverture des inscriptions

L’Institut Amadeus organise les « MEDays Talks » du 10 au 17 Novembre 2020, sous forme de sessions interactives en ligne.

Organisés sous le thème « Dans le sillage de la Covid-19 : Ripostes, Reprise et Disruption », les « MEDays Talks » se tiendront en format virtuel à raison de deux panels par jour pour une durée de six jours, et connaîtront à l’instar du Forum MEDays, la participation de personnalités internationales de renom qui prendront part à des discussions et à des débats sur les grands sujets d’actualité.

A l’image des sujets traditionnels du Forum MEDays, le continent Africain sera l’élément central des discussions des « MEDays Talks », offrant ainsi l’occasion d’explorer les opportunités qui s’offrent à l’Afrique post-Covid et aux leçons à en retenir ; à l’importance de la technologie digitale dans le développement économique et social du continent, sans oublier le rôle crucial des partenariats Sud- Sud pour les pays en développement.

Les « MEDays Talks » reviendront également sur les grandes problématiques géopolitiques et économiques auxquelles la communauté internationale fait face, notamment à travers des sessions portant sur les relations sino-américaines et leurs répercussions sur l’ordre géopolitique mondial ; sur la capacité de l’Union Européenne à surmonter les défis auxquelles elle fait face, mais aussi sur la montée du protectionnisme et du souverainisme dans les relations commerciales internationales.

Le monde Arabe sera aussi au centre des discussions des « MEDays Talks », et porteront notamment sur le conflit libyen et sur le rôle du monde arabe dans la politique étrangère américaine après les élections de Novembre 2020.

Plusieurs intervenants participants aux « MEDays Talks », dont des Chefs de gouvernements, des Ministres, des experts internationaux et des chefs d’entreprises seront présents afin de débattre de l’actualité internationale dans le contexte de la pandémie mondiale de la Covid-19 et mettre en perspective des solutions adaptées, plausibles, et réalisables.