Medi1 et l’iReMMO  lancent des séries numériques d’analyses sur le monde arabe

Radio Méditerranée Internationale (Medi1radio) et MEDI1TV s’associent à l’Institut de Recherche et d’Etudes Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO), pour lancer des séries d’analyses des enjeux politiques, socio-économiques et culturels des pays de l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen.

L’objectif de ce partenariat est d’offrir une analyse géostratégique du monde arabe à travers la diffusion de capsules numériques “2 minutes pour comprendre” sur les plateformes numériques Medi1News et Medi1podcast.

À cet effet, quatre séries thématiques composées de trois épisodes chacune couvriront des sujets qui ont fait la une de l’actualité : les accords d’Abraham, la crise libanaise, les enjeux de la transition énergétique dans le monde arabe, la crise du Covid-19 dans la zone MENA… Chaque série analyse la question traitée sous plusieurs angles avec des sous-thématiques.

Ce concept de séries digitales permettra l’appréhension d’idées complexes sur des questions clés touchant le monde arabe dans une format court et adapté à la consommation numérique.

Pour rappel, l’iReMMO partenaire de longue date de Radio Méditerranée Internationale, accompagne cette saison la Radio dans le cadre de deux rendez-vous bimensuels pour décortiquer des sujets d’actualité et donner une lecture des enjeux politiques, socioéconomiques de la région, à travers les interventions, dans les carrefours d’information sur les ondes de Medi 1, du Président de l’iReMMO Jean-Paul Chagnollaud en tant qu’invité de la rédaction , et de la Vice-présidente Agnès Levallois dans le magazine du Moyen-Orient. Des productions publiées également sur la plateforme numérique Medi1News.

À propos de l’iReMMO

L’iReMMO (Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient) est un institut indépendant basé à Paris, sous la forme d’une association loi 1901, déclarée d’intérêt général. L’iReMMO œuvre et s’engage depuis 10 ans à rendre accessible au plus grand nombre un savoir scientifique engagé sur les grandes problématiques politiques, culturelles, économiques et sociales liées aux régions du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen. À travers des publications, des conférences, des rencontres, des prises de parole publiques ainsi que des programmes de formation et de recherche, ces réflexions se veulent à la fois rigoureuses et engagées, qu’il s’agisse des conflits au Proche et Moyen-Orient, de l’immigration, de la sécurité en Méditerranée, de l’islamisme, de la régression des libertés civiles, de la liberté de culte, ou de l’environnement.

À propos de Radio Méditerranée Internationale

Radio Méditerranée Internationale – Medi 1 – est la première radio d’information généraliste au Maroc et un média de référence au Maghreb, en Afrique francophone et dans l’espace euro-méditerranéen. Créée en 1980, Medi 1 est une radio à vocation internationale diffusée en deux langues (arabe et français), en modulation de fréquence (FM) au Maroc ainsi que dans la plupart des capitales de l’Afrique de l’Ouest. Medi 1 est aussi accessible en ligne sur l’ensemble de ses plateformes digitales – site internet, applications mobiles connectées et réseaux sociaux.

À propos de MEDI1TV

MEDI1TV a été créée en 2006 en tant que chaîne d’information en continu bilingue et de proximité pour le Maghreb. Sa mission était de porter et véhiculer le point de vue maghrébin sur l’actualité mondiale. MEDI1TV est aujourd’hui un bouquet d’information multicanal et multilingue, un brassage humain multiculturel, une infrastructure technologique moderne, une diffusion mondiale via de nombreux réseaux câblés et bouquets satellites en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient et sur Internet et applications mobiles connectées.