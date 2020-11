MEDI1TV lance eReporTV, une plateforme numérique participative et citoyenne

MEDI1TV lance eReporTV, un nouveau média permettant aux citoyens de partager l’information via la plateforme collaborative “eReporTV.com”.

Tout citoyen témoin d’un événement ou d’une actualité particulière, qu’il a documenté en filmant ou en prenant des photos “amateur”, peut se connecter à “eReporTV.com” pour partager son contenu sur MEDI1TV, en précisant son identité, le lieu, la date et le type d’évènement en question.

L’intégralité des contenus envoyés par les eReporters “amateurs” et publiés sur ce nouveau média sont sélectionnés, vérifiés et traités par la rédaction de MEDI1TV.

Par un acte volontaire et participatif, les citoyens pourront dorénavant relayer l’information sur MEDI1TV et rejoindre la communauté eReporTV. Ils contribueront ainsi à informer tout en luttant contre les fake news.

À propos de MEDI1TV

MEDI1TV a été créée en 2006 en tant que chaîne d’information en continu bilingue et de proximité pour le Maghreb. Sa mission était de porter et véhiculer le point de vue maghrébin sur l’actualité mondiale. MEDI1TV est aujourd’hui un bouquet d’information multicanal et multilingue, un brassage humain multiculturel, une infrastructure technologique moderne, une diffusion mondiale via de nombreux réseaux câblés et bouquets satellites en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient et sur Internet et applications mobiles connectées.