Média: Le FMAS fête la radio…‎

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Radio, célébrée le 13 février de chaque année, le ‎Forum des Alternatives au Maroc (FMAS) lance, via son pôle médias, E-JOUSSOUR, une ‎nouvelle version de sa plateforme digitale www.e-joussour.net. Un espace interactif de ‎production et de diffusion de contenus citoyens, de proximités et d’intérêts publics.‎

Le lancement de la nouvelle plateforme digitale est prévu pour le samedi 13 février 2021, à ‎partir 13h. Il s’inscrit comme contribution aux activités organisées par la radio E-joussour et ‎l’ensemble des radios associatives marocaines, à l’occasion de la commémoration de la Journée ‎Mondiale de la Radio, date phare de mobilisation pour la promotion de ce média et de la ‎diversité de ces acteurs.‎

En plus des contenus médiatiques précédemment publiés sur le portail de la société civile ‎maghreb-Machrek E-Joussour – qui fêtera cette année son 15ème anniversaire – plus de 250 ‎contenus radiophoniques produits par des radios associatives ainsi que des jeunes créatrices et ‎créateurs de contenus seront disponibles à l’interaction, au partage ou au téléchargement.

Des ‎contenus produits tout au long de l’année 2020 et le début de l’année 2021, sur des questions ‎et des problématiques liées aux jeunes issus de prés de 10 régions du Maroc, dans le cadre du ‎projet RADIO IMPACT et des activités du portail E-joussour.‎

L’évènement virtuel (du fait des contraintes sanitaires) connaitra aussi la diffusion d’une ‎émission spéciale « Nouveau monde, Nouvelles Radios », avec la participation de chercheurs, ‎de professionnels des médias ainsi que de représentant(e)s de radios associatives et de ‎créatrices et créateurs de contenus médiatiques.

L’évènement virtuel sera aussi l’occasion de ‎présenter une vidéo retraçant les principales réalisations du projet RADIO IMPACT ainsi ‎qu’une vidéo de présentation de la nouvelle platforme et quelques unes de ses fonctionnalités.‎