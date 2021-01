Mercedes GLE Coupé L’étoile au firmament

La nouvelle génération de Mercedes GLE coupé se veut plus huppée et fortement armée pour faire face à de redoutables concurrents comme BMW X6 ou l’Audi Q8.

Les SUV ont toujours le vent en poupe dans le marché. Les offres se multiplient et se diversifient. Ayant investi tardivement le segment en comparaison avec ses concurrents, Mercedes s’efforce de se démarquer et grignoter des parts de marché à travers des modèles encore plus séduisants plus technologiques, plus confortables et puissants.

Pour s’arrimer avec les tendances de la catégorie, Mercedes GLE coupé a connu plusieurs chargements à commencer par ses dimensions. Sa longueur s’est étirée légèrement gagnant au passage 15 mm pour atteindre 4,94 m. La largeur est restée quasi intacte avec 0,7 cm de plus soit au total 2,01 m. La hauteur a pris 4 cm passant à 1,73 m. Pour sa part, l’empattement a été raccourci de 6 cm pour se fixer à 2,94 m. Le coffre a vu son volume augmenter pour atteindre 655 l.

Doté d’une nouvelle calandre plus expressive et des feux avant résolument modernes, le SUV s’offre une signature lumineuse très attractive. La silhouette se distingue également par une ligne de toit plongeante et un pare-brise incliné.

A l’intérieur, le parfum de noblesse se dégage dès le premier regard. On note la présence de matériaux de luxe comme le bois, le chrome ou le cuir. L’éclairage d’ambiance propose 64 combinaisons.

Au niveau de l’infodivertissement, le véhicule est équipé du système multimédia high-tech MBUX doté d’un assistant vocal Linguatronic. Il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. La planche de bord regroupe un écran tactile de 12,3 pouces intuitive et complètement numérique.

En matière d’aide à la conduite, le véhicule s’offre un système d’aide au parking active, d’assistants d’angle mort et de signalisation routière, système de régulation de distance actif Distronic, le système de freinage d’urgence actif…

S’agissant des suspensions, le véhicule assure des aptitudes routières de haut niveau tant en off-road que sur route.

Pour améliorer la sécurité et le niveau de confort, le poids de l’engin a été revu à la hausse pour culminer à 2300 kg.

Pour faire rouler cet imposant engin, Mercedes a doté le SUV d’un bloc turbodiesel de six cylindres en lignes de 3.0 l. Il est proposé en deux niveaux de puissance, à savoir 272 ch et 600 Nm de couple pour la variante 350 d. Pour la variante 400 d, la puissance grimpe à 400 ch et le couple à 700 Nm.

Les deux blocs sont accouplés à une boîte automatique à 9 rapports. La gamme comprend également une motorisation essence pour les variantes hautes performances : AMG 53 4MATIC+ et 63 S 4MATIC+ qui sont dotés d’un bloc de six cylindres en ligne turbo de 435 ch et un V8 4.0 l de 612 ch. Ces versions sont disponibles sur commande chez Auto Nejma distributeur exclusif de Mercedes au Maroc.

Le prix catalogue démarre à partir de 885 000 DH.