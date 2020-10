Message de condoléances de SM le Roi à la famille de feu Ahmed Amsrouy Belhassane

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’homme d’affaire feu Ahmed Amsrouy Belhassane.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction le décès de l’homme d’affaire Ahmed Amsrouy Belhassane, implorant le Très-Haut de l’accueillir à ces côtés, en ces jours bénis. En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à son frère Hassan Amsroury Belhassane, à leurs proches et à ses amis, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion suite à cette perte douloureuse, la volonté divine étant imparable.

Le Souverain dit partager leurs sentiments suite à cette pénible disparition, Se remémorant avec estime les grandes qualités patriotiques sincères et humaines du défunt, dans son appui aux nobles initiatives solidaires et humaines. SM le Roi implore également le Très-Haut d’accorder à la famille d’Ahmed Amsrouy Belhassane, patience et réconfort et de rétribuer amplement le défunt pour ses services louables rendus à la Patrie.

Avec MAP