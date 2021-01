Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de feu Abdelilah Belghazi

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Abdelilah Belghazi.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande affliction la nouvelle du décès de feu Abdelilah Belghazi, priant le Tout-Puissant de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux.

En cette triste circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux, à l’ensemble de ses proches, ses amis et ses admirateurs, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, suite à la disparition d’un fervent patriote connu pour ses initiatives pionnières en matière de création des musées privés, en particulier le musée “Dar Belghazi” par lequel le regretté a voulu contribuer à la préservation du patrimoine marocain authentique et de ses chefs-d’œuvre rares et précieux qui témoignent des compétences et de la créativité de l’artisanat marocain à travers les âges.

Le Souverain implore le Très-Haut d’entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, de le rétribuer amplement pour ses services méritoires rendus à la Patrie et d’accorder patience et réconfort à sa famille.

Avec MAP