Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de feu Abdelkhalek Louzani

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Abdelkhalek Louzani.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande affliction la nouvelle du décès de l’ancien sélectionneur national Abdelkhalek Louzani, priant le Tout-Puissant de l’accueillir dans Son vaste paradis parmi les vertueux.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à l’ensemble de ses amis et ses admirateurs, Ses vives condoléances et Ses sentiments de compassion, suite à la disparition d’un cadre sportif compétent qui a servi avec sérieux et dévouement le football national.

Tout en partageant la peine de la famille du défunt suite à cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, le Souverain implore le Très-Haut d’accueillir le défunt dans Son vaste paradis, de le rétribuer amplement pour ses services louables rendus à la Patrie et d’accorder patience et réconfort à sa famille.

( Avec MAP )