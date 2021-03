Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de feu Mohand El Yahyaoui

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l’artiste et poète feu Mohand El Yahyaoui.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande affliction la nouvelle du décès de l’artiste et poète Mohand El Yahyaoui, “un pionnier de la musique et poésie amazighes au Maroc”, exprimant Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion aux membres de la famille du défunt, et à travers eux, à l’ensemble de ses proches et à sa famille artistique nationale.

SM le Roi implore le Très-Haut d’accorder patience et réconfort à la famille du regretté, suite à cette perte cruelle inscrite dans le destin imparable de Dieu et de rétribuer amplement le défunt pour les services louables rendus à son art et à sa Patrie.

Avec MAP