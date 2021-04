Message de félicitations de SM le Roi à la Présidente de la Tanzanie à l’occasion de la fête nationale de son pays

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la Présidente de la République Unie de Tanzanie, Mme Samia Hassan Suluhu, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime en Son nom et au nom du peuple marocain Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux sincères de davantage de progrès et de prospérité au peuple tanzanien.

SM le Roi saisit cette occasion pour exprimer Sa fierté des liens de fraternité unissant le Royaume du Maroc et la République de Tanzanie, affirmant Sa détermination à œuvrer avec la Présidente tanzanienne pour aller de l’avant dans le renforcement des relations bilatérales et promouvoir la coopération fructueuse dans tous les domaines, dans l’intérêt des deux pays et du continent africain.

( Avec MAP )