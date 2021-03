Message de félicitations de SM le Roi au président pakistanais à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République islamique du Pakistan, M. Arif Alvi, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son propre nom et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations au Président pakistanais ainsi que Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple pakistanais.

SM le Roi saisit cette occasion pour réitérer Sa Haute considération des liens de fraternité solides unissant les deux pays, mettant en avant la coopération fructueuse et constructive dans différents fora internationaux, et soulignant la volonté personnelle des deux dirigeants, et celle de leurs gouvernements, d’établir une coopération permanente entre le Maroc et le Pakistan, pour des relations bilatérales plus développées et plus riches dans tous les domaines.

Avec MAP