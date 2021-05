Message de félicitations de SM le Roi au Président yéménite à l’occasion de la fête nationale de son pays

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Yémen, M. Abd Rabbo Mansour Hadi, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations à M. Mansour Hadi et Ses sincères vœux au peuple yéménite frère pour réaliser ses aspirations au progrès et à la prospérité dans l’unité, la sécurité et la stabilité. Le Souverain a saisi cette occasion pour réitérer la solidarité du Royaume avec la République du Yémen sœur pour la réalisation de ses aspirations à la sécurité, la stabilité et la préservation de son unité territoriale, soulignant Sa détermination à continuer d’œuvrer de concert avec le président yéménite pour renforcer les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères.

(Avec MAP)