Météo: Certains axes routiers peuvent connaitre des perturbations de la circulation à partir de mercredi

Certains axes routiers peuvent connaitre des perturbations de la circulation suite au bulletin météorologique spécial émis par la Direction de la météorologie nationale qui prévoit de fortes averses orageuses à partir de mercredi, a indiqué mercredi le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, exhortant les usagers de la route à reporter leur voyage à travers ces provinces durant cette période.

“Suite au bulletin météorologique spécial émis par la Direction de la météorologie nationale qui prévoit de fortes averses orageuses au niveau des provinces de Tanger-Asilah, Fahs-Anjra, MDiq-Fnideq, Chefchaouen, Tetouan, Larache, Safi, Agadir-Ida-Outanane, Inzegane-Ait-Melloul, Chtouka-Ait-Baha, Essaouira, Chichaoua, Sidi Bennour, El Jadida, Berrechid, Nouasser, Casablanca, Mediouna, Mohammedia, Ben Slimane, Skhirat-Temara, Rabat, Salé, Khemisset, Kénitra, SidiKacem, Sidi Slimane, Ouezzane, Taounate et les reliefs d’Al Hoceima, de Taroudant et d’Al Haouz à partir du mercredi, certains axes routiers relevant de ces provinces peuvent connaitre des perturbations de la circulation”, a estimé le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau dans un communiqué.

Dans des situations météorologiques pareilles et afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, le ministère exhorte les usagers de la route à reporter leur voyage à travers ces provinces durant cette période sauf en cas de force majeure, à éviter les déplacements pendant la nuit et à se préparer avant le voyage par la vérification de l’état mécanique des véhicules tels que la batterie, les freins, l’éclairage, la pression des pneus, les balais d’essuie-glace etc.

Le ministère appelle également les citoyens à faire preuve de vigilance, surtout au niveau des sections routières susceptibles d’être submergées, notamment les points bas et les traversées de la route des oueds et chaâbas, à éviter le passage sur les radiers submersibles pendant les crues, l’excès de vitesse et tout dépassement ou manœuvre brusque, outre le respect de la distance de sécurité entre les véhicules.

Dans ce contexte, le ministère met l’accent sur la nécessité de respecter les panneaux de signalisation et de se conformer aux instructions des autorités locales et des brigades sur place relevant de ses directions territoriales, et ce, afin d’assurer une circulation routière fluide, souligne la même source.

Le ministère affirme qu’il reste à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir les informations nécessaires sur l’état des routes, les invitant à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail www.equipement.gov.ma, la page officielle de la Direction Générale des Routes et du Transport Terrestre: www.facebook.com/METL. DIRECTION.DES.ROUTES et l’application «MaRoute» téléchargeable sur Smartphones, ou contacter le centre de permanence de la Direction Générale des Routes et du transport terrestre sur le numéro de téléphone 05.37.71.17.17, conclut la même source.

