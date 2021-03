Microsoft publie les résultats d’une année de travail à distance dans l’indice Work Trend

Microsoft Corp. (NASDAQ : MSFT) vient de publier les résultats de son premier Work Trend Index Intitulé “La prochaine grande perturbation est le travail hybride – Sommes-nous prêts? “.

Ce rapport annuel fait ressortir pas moins de sept tendances dans le domaine du travail hybride que tout chef d’entreprise devrait connaître et adopter à l’aube de la nouvelle ère de travail, a indiqué Microsoft dans un communiqué.

Le même rapport précise que les chefs d’entreprise devraient arrêter de considérer que le travail hybride est une activité normale. Le rapport invite de ce fait à repenser certaines idées reçues qui persistent toujours.

“Les choix que vous faites aujourd’hui auront un impact significatif sur votre entreprise dans les années à venir. Ces choix devraient obligatoirement reposer sur une vision claire et sur des perspectives de croissance”, a déclaré à cet effet, le vice-président d’entreprise pour Microsoft 365, Jared Spataro.

Et de soutenir que “ces décisions auront un impact sur la façon avec laquelle vous attirerez et retiendrez des talents, en passant par la manière avec laquelle vous parviendrez à mieux favoriser l’esprit de collaboration et d’innovation au sein de votre entreprise.”

Les résultats obtenus, poursuit la même source, démontrent que cette dernière année a permis d’enregistrer toute une série de changements fondamentaux dans les modes de travail, en l’occurrence les tendances en matière de collaboration via Microsoft Teams et via Outlook qui démontrent clairement que le travail hybride a pris le relais et le temps passé en réunion qui a plus que doublé au niveau mondial. En effet, plus de 40 milliards d’e-mails supplémentaires ont été envoyés au mois de février de cette année par rapport au même mois de l’année dernière.

Il s’agit, également, des modes de travail qui sont devenus plus humains, relève le communiqué qui note que près de 40 % des collaborateurs déclarent qu’ils se sentent désormais plus à l’aise pour s’investir pleinement dans leur travail qu’avant la pandémie.

L’étude démontre également que “nous sommes à l’aube de bouleversements conséquents”. En effet, 73 % des employés interrogés souhaitent que ces nouvelles options de travail à distance qui sont plus flexibles soient maintenues, les offres d’emploi à distance sur LinkedIn ont été multipliées par plus de 5 durant la pandémie et plus de 40 % de la main-d’œuvre mondiale pense quitter son emploi cette année tandis que 46 % de cette main d’œuvre prévoit de déménager, étant donné qu’elle peut désormais travailler à distance.

Mieux encore, le travail flexible génère un impact positif sur les personnes qui restent au bureau, mais sur celles qui travaillent à distance et sur celles qui viennent de rejoindre l’entreprise, fait savoir Microsoft.

Afin de soutenir les entreprises qui connaissent cette transition, l’indice des tendances du travail 2021 présente les conclusions d’une étude menée auprès de plus de 30.000 personnes dans 31 pays différents et qui analyse des billions de signaux agrégés et de données de productivité et de travail via Microsoft 365 et via LinkedIn.

L’indice inclut également les perspectives d’experts qui étudient les nouvelles formes de collaboration, mais aussi le capital social et l’aménagement de l’espace de travail depuis des décennies.

Le rapport met en lumière sept tendances dans le domaine du travail hybride que tout chef d’entreprise devrait connaître à l’aube de cette nouvelle ère du travail, relève le communiqué.

Il s’agit du travail flexible qui persistera sur le long terme, les dirigeants qui sont déconnectés de leurs employés, la productivité élevée qui masque une main-d’œuvre souvent trop sollicitée et parfois mise à rude épreuve, la génération Z qui se trouve en danger et devrait être davantage redynamisée, la contraction des réseaux qui menace l’innovation, l’authenticité qui stimulera la productivité et le bien-être et le talent qui est davantage optimisé au sein des environnements de travail hybrides.

En plus de mettre en lumière les enjeux liés à l’avenir du travail, l’indice des tendances du travail identifie cinq stratégies à suivre pour les chefs d’entreprises.

Il s’agit, de créer un plan destiné à donner une flexibilité extrême aux employeurs, investir davantage dans la technologie et réaménager le lieu de travail afin de jeter des ponts solides entre les deux mondes physique et numérique, repousser les limites du numérique, donner la priorité à la reconstruction du capital social et à la culture d’entreprise et repenser l’expérience des employés afin de tirer le meilleur parti des différentes compétences disponibles.

“Tout au long de cette pandémie, nous avions observé une accélération rapide de certaines tendances pré-Covid. Mais l’une des tendances les plus intéressantes est sans doute l’essor du travail à distance. Au fur et à mesure que les opportunités se démocratisent avec le travail à distance, nous allons assister à une explosion de nouvelles compétences à travers tout le pays”, a relevé Karin Kimbrough, économiste en Chef, Linkedin.

Et d’ajouter que c’est le bon moment pour les chefs d’entreprise de pouvoir se saisir de l’opportunité d’accéder à des compétences et à des talents diversifiés qui ne leur étaient pas accessibles auparavant.”

WorkLab est une publication numérique de Microsoft conçue pour donner un éclairage sur le travail de demain. Cette publication se base sur des recherches autour de la pandémie de la Covid-19. Elle rassemble des informations scientifiques et des récits réfléchis et convaincants sur la manière avec laquelle le travail évolue. WorkLab a pour mission de lancer des conversations plus larges liées à l’avenir du travail et d’aider ses partenaires et clients dans ce processus.

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) contribue fortement à la transformation numérique à l’ère du cloud intelligent et des périphériques connectés et intelligents. La mission de Microsoft est de donner à chaque personne et à chaque entreprise sur la planète les moyens d’en faire plus.

( Avec MAP )