Microsoft Teams: Des fonctionnalités supplémentaires pour soutenir les enseignants et les élèves

Microsoft a annoncé l’ajout de plusieurs nouveaux outils dans sa plateforme Teams, conçus pour aider les enseignants et les étudiants à créer un environnement d’apprentissage holistique pour la prochaine phase de l’éducation.

Les nouvelles fonctionnalités permettront, entre autres, un enseignement personnalisé pour chaque élève, organiseront les classes en ligne et rendront l’apprentissage plus attrayant, organisé et amusant, indique Microsoft dans un communiqué.

Ces outils permettront également aux enseignants de mieux comprendre l’engagement des élèves et leur bien-être émotionnel tout en encourageant leur participation en classe durant les cours synchronisés en ligne pour de meilleures classes hybrides et à distance, ajoute la même source.

Les fonctionnalités qui viennent en tête des mises à jour sont notamment, “Reading Progress“, un nouvel outil gratuit pour Microsoft Teams pour l’éducation, destiné à aider les élèves à améliorer leurs compétences en lecture sans stress, et permettant aux enseignants de gagner du temps, de faciliter le fonctionnement de la classe et d’identifier les points qui nécessitent une attention particulière.

“Qu’il s’agisse d’apprendre à lire, d’améliorer la fluidité de lecture ou d’apprendre une nouvelle langue, Reading Progress accompagne les élèves de tous âges“, affirme Microsoft.

→ Lire aussi : MICROSOFT RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT À SOUTENIR LES ENTREPRISES AU MAROC EN MATIÈRE DE RÉSILIENCE NUMÉRIQUE

Il s’agit également de la supervision des conversations dans Teams pour l’éducation afin de soutenir la sécurité des élèves dans les espaces numériques et physiques, en plus d’outils de collaboration pour l’éducation qui sont de nouvelles fonctionnalités gratuites qui permettront aux enseignants d’organiser plus facilement le travail de groupe, d’émettre des tâches à partir d’une variété d’applications tierces et d’aider les étudiants à voir plus facilement les délais de soumission de leurs devoirs.

Microsoft a, en outre, ajouté de nouvelles mises à jour pour Minecraft: éducation édition, y compris Minecraft pour les camps et les clubs, qui permet aux apprenants d’utiliser Minecraft: Education Edition en dehors de la salle de classe.

“Les nouveaux outils et les mises à jour sont conçus pour soutenir les cinq domaines principaux qui aident les enseignants à créer un environnement d’apprentissage complet et à faire avancer le secteur de l’éducation, à savoir l’orientation axée sur les élèves, la concentration des compétences, l’apprentissage social, la sécurité et l’adaptabilité“, a indiqué la vice-présidente de Microsoft pour l’éducation, Barbara Holzapfel, citée dans le communiqué.

“L’année dernière, les enseignants ont intégré les technologies de manières innovantes à l’apprentissage, pour engager les élèves”, a-t-elle relevé, affirmant que les technologies, d’abord une bouée de sauvetage temporaire pour faciliter la connexion pendant l’apprentissage à distance et hybride, sont devenues partie intégrante de nombreuses salles de classe virtuelles et en personne.

A mesure que les écoles réinventent l’apprentissage, un certain nombre de technologies sont essentielles pour soutenir l’apprentissage, y compris les environnements collaboratifs en ligne, les outils d’analyse et de rétroaction et les expériences inclusives et immersives qui permettent une compréhension approfondie de concepts complexes, a ajouté Mme. Holzapfel, notant que les nouvelles applications et fonctionnalités soutiendront davantage les enseignants et les étudiants dans ce parcours.

Selon un récent sondage commandé par Microsoft, depuis le début de la pandémie de Covid-19, les enseignants ont innové en intégrant des technologies à l’apprentissage, pour engager les élèves. A travers cette étude, 82 % des enseignants s’accordent à dire que l’année dernière a accéléré le rythme auquel les technologies ont stimulé l’innovation dans l’enseignement et l’apprentissage. D’autant plus, 71 % des enseignants affirment que les technologies les ont aidés à améliorer leur capacité d’enseignement.

( Avec MAP )