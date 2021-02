Microsoft Viva, une nouvelle plateforme dédiée entièrement aux employés

Microsoft Corp. a annoncé vendredi le lancement de Microsoft Viva, la première plateforme entièrement conçue pour les employés et intégrant de nombreux outils et fonctionnalités de communication, d’apprentissage, de bien-être et de découverte.

Conçue pour aider les employés à mieux apprendre, à mieux se développer et à mieux s’épanouir au sein des entreprises, Viva offre une toute nouvelle expérience pour les utilisateurs qui vient se greffer à celle offerte par des solutions collaboratives révolutionnaires telles que Microsoft 365 ou Microsoft Teams, indique Microsoft dans un communiqué. Ainsi, la compagnie a conçu une solution entièrement innovante dans un marché fragmenté de 300 milliards de dollars pour apporter des outils de communication, de bien-être, d’apprentissage et de découverte entièrement conçus pour faciliter la vie des employés d’entreprises, précise la même source. “Nous avons conçu les plus grandes solutions de travail à distance à l’échelle internationale qui ont eu un impact considérable sur l’expérience des employés”, a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft, cité dans le communiqué, ajoutant que : ‘”Aujourd’hui, nous prenons davantage conscience que chaque entreprise se trouve dans l’obligation de fournir à ses employés une expérience de travail qui soit mieux unifiée et plus optimisée. Aussi bien en matière d’intégration, que de collaboration ou d’apprentissage, Viva rassemble tout ce dont un employé a besoin pour réussir”.

Le lancement de cette solution par Microsoft intervient à un moment où les tendances économiques et sociales sont entrain de connaître des changements à la fois profonds et durables. Aujourd’hui, l’environnement de travail est entrain d’évoluer pour passer d’un environnement entièrement distribué, vers un environnement davantage numérique et collaboratif. Dans ce contexte, les entreprises sont de plus en plus à l’affût de solutions qui leur permettent de soutenir leur culture, mais aussi de renforcer l’apprentissage et le bien-être de leurs employés sur le lieu de travail. Les analystes évaluent la catégorie naissante des plateformes d’expérience des employés (EXP) à 300 milliards de dollars par an.

Le marché est aujourd’hui trop fragmenté puisqu’il est éclaté en une pléthore de services, d’infrastructures et d’outils, qui restent encore trop méconnus ou sous-utilisés par les employés des entreprises, fait remarquer la même source. “A l’heure que le monde du travail est entrain de subir des changements profonds, des valeurs telles que l’innovation, la créativité, l’engagement et le bien-être prennent aujourd’hui tout leur sens puisqu’elles permettent aux entreprises de créer des cultures de résilience et d’ingéniosité”, a déclaré, pour sa part, Jared Spataro, vice-président de Microsoft 365. “Notre objectif est de fournir aux entreprises une plateforme qui puisse aider leurs employés à être plus engagés et leurs dirigeants à être plus inspirants”, a-t-il ajouté. Microsoft Viva s’appuie sur Teams et sur Microsoft 365 afin d’unifier l’expérience des employés autour de quatre domaines clés: engagement, bien-être, apprentissage et connaissances. Viva offre ainsi une expérience intégrée qui permet aux gens de donner le meilleur d’eux-mêmes.

Aujourd’hui, Microsoft a tenu à équiper Viva de modules pratiques et utiles qui permettent aux clients d’intégrer en toute facilité leurs propres systèmes et outils et de les partager avec les autres employés. Un écosystème solide et croissant de partenaires Viva est déjà entrain de se mettre progressivement en place. Parmi les modules et fonctions qui permettent à la plateforme Viva de bénéficier d’une extensibilité accrue, figure Viva Connections qui fournit une passerelle personnalisée vers le lieu de travail numérique, permettant ainsi aux employés d’accéder aux communications internes de l’entreprise, le tout à partir d’une application personnalisable intégrée à Microsoft Teams. Viva Connections sera disponible sen avant-première publique au cours du premier semestre 2021. Une version mobile sera également disponible au cours de cette année.

Il s’agit également de Viva Insights qui permet aux personnes, aux gestionnaires et aux dirigeants d’accéder à une base de données personnalisées et exploitable qui aide les membres de l’entreprise à mieux s’épanouir. Cette fonction permet de partager différentes expériences et idées personnelles. Elle aide les employés à mieux utiliser leur temps, mais aussi à mieux se concentrer sur leur travail, tout en renforçant leurs relations avec leurs collègues.

Les gestionnaires et les dirigeants peuvent de fait avoir un meilleur aperçu sur les différentes tendances qui peuvent sévir au sein des équipes et des entreprises, mais aussi de fournir des recommandations qui contribuent à mieux équilibrer la productivité et le bien-être. Les informations sont regroupées et désidentifiées par défaut afin de préserver la vie privée. En outre, un nouveau tableau de bord permet aux entreprises de combiner les commentaires des employés sur LinkedIn’s Glint avec les données de collaboration de Viva Insights. De cette manière, les dirigeants peuvent identifier de manière plus précise les points sur lesquels les équipes pourraient avoir des difficultés. Ils peuvent en outre ajuster de manière proactive les différentes normes de travail et de quantifier l’impact des changements qui ont été réalisés au fil du temps. En plus de pouvoir utiliser les données provenant d’autres applications Microsoft, les clients peuvent également intégrer des données provenant de services tiers tels que Zoom, Slack, Workday et SAP SuccessFactors. L’application Viva Insights dans Teams et le nouveau tableau de bord Glint et Viva Insights sont disponibles en avant-première publique.

Quant à Viva Learning, elle rend les possibilités de formation et de développement professionnel beaucoup plus étendues. Cette fonctionnalité regroupe toutes les ressources d’apprentissage dont dispose une entreprise, y compris le contenu de LinkedIn Learning, de Microsoft Learn, mais aussi de fournisseurs tiers tels que Skillsoft, Coursera, Pluralsight et edX, en plus de la base de contenus propres à l’entreprise. Les utilisateurs peuvent découvrir, partager, assigner et même suivre une grande variété de formations et de modules d’apprentissage tout au long de leur journée de travail. L’application Viva Learning est maintenant disponible en avant-première. A partir de la fin de l’année, Viva Learning sera intégrée aux principales plateformes de gestion de l’apprentissage, notamment Cornerstone OnDemand, Saba et SAP SuccessFactors.

Pour sa part, Viva Topics permet aux employés de se connecter aux informations partagées par des experts au sein d’une entreprise. Faisant appel à l’IA pour traiter les données Microsoft 365 du client, et offrant la possibilité d’intégrer des connaissances provenant d’une variété de services tiers tels que ServiceNow et Salesforce, Viva Topics propose automatiquement des fiches thématiques au sein de conversations et de documents partagés sur Microsoft 365 et sur Teams. Un simple clic sur la page thématique donnera systématiquement accès à des documents, à des conversations, ou encore à des vidéos partagés par des personnes connexes.

“Microsoft Viva est une plate-forme révolutionnaire qui ouvre la voie à une nouvelle catégorie de logiciels d’entreprise entièrement axée sur les besoins quotidiens des employés”, a déclaré Josh Bersin, analyste de recherche et expert en technologies de gestion de l’expérience des employés, cité dans le communiqué, notant que “Viva permet aux entreprises d’intégrer leurs outils de travail fragmentés et de les unifier”.

Un réseau mondial de partenaires de services, parmi lesquels Accenture, Avanade, PwC et EY, fournissent en continu des prestations de conseil et de consultation afin d’aider les clients à mieux optimiser leurs actions.

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) est engagé pour soutenir la transformation numérique et pour l’institution d’un cloud intelligent. Sa mission est de donner à chaque individu et à chaque entreprise de la planète les moyens d’en faire plus.

( Avec MAP )