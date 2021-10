Microsoft : Windows 11 désormais disponible

Microsoft a annoncé, mardi, la disponibilité mondiale de Windows 11, la version la plus productive, collaborative et sécurisée de Windows à ce jour.

“Avec un design repensé et de nouvelles fonctionnalités intégrées, Windows 11 offre aux utilisateurs une expérience familière, simplifiée et personnalisée. Une nouvelle ère s’ouvre pour les 1,3 milliard d’utilisateurs de Windows 10 à travers le monde“, indique Microsoft dans un communiqué.

“A l’heure où nos PC jouent un rôle de plus en plus central dans nos vies professionnelles comme personnelles, Windows 11 a été pensé pour faciliter le travail hybride et nous rapprocher de ce que nous aimons“, souligne la même source, ajoutant que cette version propose, notamment, un menu “Démarrer” repensé pour accéder rapidement à tout ce dont les utilisateurs ont besoin et de nouvelles fonctions “Ancrage de Disposition”, “Ancrage de Groupes” et “Bureaux” pour travailler en multitâches tout en optimisant l’espace disponible à l’écran.

Il s’agit, également, de Microsoft Teams, qui est directement intégré à la barre des tâches. Ainsi, “il sera possible de se connecter instantanément par chat, voix ou vidéo, n’importe où, quels que soient la plateforme ou l’appareil sur lesquels on se trouve, sous Windows, Android ou iOS“, précise le communiqué.

Cette version offre aussi la meilleure expérience gaming jamais proposée sur PC, ainsi qu’un Microsoft Store entièrement repensé pour visionner des contenus, créer, jouer, travailler et apprendre plus rapidement et en toute sécurité.

Un déploiement progressif et gratuit pour le grand public comme pour les professionnels

Afin d’offrir une expérience optimale aux utilisateurs, la mise à jour gratuite de Windows 11 s’effectue progressivement à partir d’aujourd’hui avec pour objectif que l’ensemble des PC éligibles disposent de la mise à jour d’ici à la mi-2022. Windows 10 sera en parallèle toujours pleinement pris en charge jusqu’au 14 octobre 2025.

Les appareils éligibles les plus récents seront les premiers à bénéficier de Windows 11, suivis des appareils d’ores et déjà commercialisés en fonction de leurs capacités matérielles, de leur ancienneté et d’autres facteurs ayant une incidence sur la mise à jour.

Les entreprises peuvent commencer dès aujourd’hui la phase pilote de déploiement en installant Windows 11 pour tous les PC éligibles, en toute sécurité.

L’outil “Contrôle d’intégrité du PC” pour vérifier la compatibilité de son PC à Windows 11

Le “Contrôle d’intégrité du PC” (ou PC Health Check) permet à l’utilisateur de vérifier en toute sécurité si la mise à niveau de Windows 11 est prête pour son appareil.

Il suffit pour cela d’ouvrir les paramètres de Windows Update (Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update) et de sélectionner “Vérifier les mises à jour”. Si le PC est éligible et que la mise à niveau est prête, l’option de téléchargement et d’installation apparaîtra.

Dans le cadre d’une approche mesurée et progressive du déploiement, la mise à niveau sera proposée via Windows Update lorsque les données montreront que l’appareil est prêt, pour garantir une expérience la plus fluide possible. “Si l’appareil présente un problème, tel qu’une incompatibilité d’application, une mesure de sauvegarde sera mise en place et la mise à niveau ne sera proposée qu’une fois le problème résolu. Si un PC n’est pas compatible, l’outil “Contrôle d’intégrité du PC” indiquera à l’utilisateur les éléments qui doivent être changés ou modifiés pour profiter de Windows 11 en toute sécurité”, fait savoir Microsoft. La version la plus sécurisée de Windows

Windows 11 offre une sécurité jamais égalée, grâce à une conception qui s’appuie sur de nouvelles technologies pour garantir une protection de bout en bout, de la puce au cloud. Ainsi, Windows 11 propose un système d’exploitation “Zero Trust-ready” pour protéger l’ensemble des données des utilisateurs sur tous leurs appareils et introduit la prise en charge de Pluton, un processeur de sécurité matériel permettant un stockage sécurisé pour les données sensibles.

( Avec MAP )