Mike Pompeo annonce le lancement du processus d’installation du consulat américain à Dakhla

La concrétisation de la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara avance à pas sûrs. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo vient d’annoncer le début du processus d’établissement d’un consulat américain à Dakhla.

“J’ai le plaisir d’annoncer le début du processus pour établir un consulat des Etats-Unis au Sahara”, C’est ce qu’a fait savoir Mike Pompeo sur Twitter, annonçant l’inauguration “d’une présence virtuelle, effective immédiatement”. Et d’ajouter : “ Nous sommes impatients de promouvoir le développement économique et social et de faire participer les habitants de cette région”.

Le tweet de Pompeo a été suivi par un communiqué officiel du département d’Etat américain qu’il dirige, reprenant la même annonce. “Dans l’immédiat, nous inaugurons une mission diplomatique virtuelle”, “qui sera suivie bientôt par un consulat fonctionnant à plein régime”, a-t-il ajouté dans un communiqué, sans préciser de calendrier. “Cette présence virtuelle dépendra de l’ambassade des Etats-Unis à Rabat” et donnera “une attention particulière à la promotion du développement économique et social”, a encore dit le secrétaire d’Etat. Il a réaffirmé que Washington entendait “continuer à soutenir des négociations politiques pour résoudre les différends entre le Maroc et le Polisario, dans le cadre du plan d’autonomie présenté par le Maroc”.

Une annonce qui s’inscrit dans le même sillage de la déclaration conjointe entre le Maroc, les Etats-Unis et l’État d’Israël, mettant en exergue la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara.

Dans ce même contexte, le Conseiller principal du président des États-Unis Jared Kushner avait affirmé, lors d’un point de presse à l’issue de la signature cette déclaration conjointe, attendre “avec impatience” l’ouverture d’un consulat américain à Dakhla “pour faire avancer davantage les efforts diplomatiques et cueillir les fruits des efforts tangibles du Maroc en faveur des Provinces du Sud et au delà”.

Sur la reconnaissance des Etats-Unis de la marocanité du Sahara, Jared Kushned a rappelé que le président Donald Trump “rejette le statu quo qui ne bénéficie à personne, et choisit d’aller vers une solution juste, durable et mutuellement acceptable, une solution qui a du sens et qui a plus de chance d’améliorer le quotidien des gens”. Un acte qui s’inscrit dans la continuité de la politique américaine envers un allié et partenaire stratégique de longue date. Surtout que le Maroc est l’un des partenaires “les plus anciens et les plus proches” des Etats-Unis, de l’aveu du Conseiller spécial du président Trump, qui avait souligné que les deux pays, qui viennent de célébrer le 243e anniversaire de la reconnaissance des Etats-Unis par le Royaume en 1777, entretiennent des relations “plus solides que jamais”.

Jared Kushner a d’ailleurs relevé concernant le dossier du Sahara que chacune des administrations américaines, depuis celle du président Bill Clinton, a affirmé son soutien à l’initiative “sérieuse, crédible et réaliste” du Maroc pour une autonomie au Sahara.

En effet, le 4 décembre, le Président Trump a signé une Proclamation présidentielle, avec tout ce que cet acte solennel comporte comme force juridique et politique indéniable et à effet immédiat, portant sur la reconnaissance de la Marocanité du Sahara.