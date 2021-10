Mission économique marocaine au Portugal du 25 au 27 octobre

Une délégation économique marocaine entamera une visite du 25 au 27 octobre au Portugal dans le cadre d’une mission de promotion et de prospection du marché portugais. Cette mission, organisée à l’initiative de l’ambassade du Maroc à Lisbonne et conduite par l’ambassadeur Othmane Bahnini, verra la participation de Ali Seddiki, Directeur Général de l’Industrie au ministère de l’Industrie et du Commerce et Karim Amor, Administrateur de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et Président du Conseil d’affaires Maroc-Portugal, précise un communiqué de l’ambassade du Maroc.

Cette visite, explique la même source, est destinée à faire valoir l’expertise marocaine et les atouts de la plateforme industrielle marocaine et plus particulièrement le potentiel d’investissement dans les secteurs de l’automobile et du textile dans le Royaume.

Lors de cette mission, qui sera marquée par une série de rencontres avec des opérateurs économiques et des responsables de haut niveau et par des visites de terrain dans la région de Porto, les partenaires des deux pays auront l’occasion de passer en revue les différentes possibilités d’affaires et de coopération offertes de part et d’autre et les moyens de les renforcer davantage.

Il s’agit d’une opportunité de construire des partenariats, de développer l’investissement réciproque, d’établir des canaux d’échange d’informations et de connaissances bénéfiques et de consolider la complémentarité économique entre les deux pays, ajoute la même source.

Avec MAP