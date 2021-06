Mohamed Afailal élu nouveau gouverneur de Lions Club Maroc

Mohamed Afailal prendra à partir du 1er juillet prochain, les commandes de Lions Clubs International, District 416- Maroc, en tant que nouveau Gouverneur en remplacement de M. Karim Essakalli.

Lors d’une Assemblée Générale Ordinaire (AGO) tenue samedi à Marrakech, dans le cadre de la 26è Convention Nationale de Lions Club Maroc, M. Afailal a procédé à la présentation de son plan d’action pour le mandat 2021-2022 placé sous le signe “Unis pour la diversité”, ainsi que les membres de sa prochaine équipe de travail.

A ce propos, M. Afailal, a relevé que la 26è Convention nationale de Lions Club Maroc représente un moment solennel à travers lequel, Lions Club Maroc fête l’excellent et brillant bilan de réalisations, avant de rendre un vibrant hommage à M. Essakalli pour son travail à la tête du District 416- Maroc.

Il a, de même, insisté sur la nécessité de maintenir cette cadence et d’imprimer le souffle qu’il faut pour rester à ce même niveau de performance, passant en revue les axes de développement dans le cadre de son plan d’action prévisionnel.

Dans ce sillage M. Afailal, a indiqué que son premier objectif consiste à développer et consolider les actions phares impulsées et des conventions signées pendant l’exercice 2020-2021, notant qu’il s’agit aussi de mettre en place une stratégie de développement concertée et partagée à l’horizon 2025, de développer et améliorer les équilibres et la cohérence des effectifs, de développer quantitativement et qualitativement la formation des futurs leaders du District, et d’améliorer le rayonnement des lions aux niveaux régional et international.

Ce plan d’action prévisionnel, a-t-il ajouté, est à même d’améliorer le mode de gouvernance, de restructurer l’organigramme fonctionnel du District, de créer de nouveaux pôles pour améliorer l’efficacité et l’efficience des activités du District et de contractualiser avec les régions et zones sur la base d’objectifs Smart à réaliser, a-t-il expliqué.

Dans la même lignée, il a donné un aperçu sur les grands projets à poursuivre en 2021-2022 à savoir : le projet de rétinopathie diabétique au niveau de la région de l’Oriental, la convention avec le ministère de l’éducation nationale, la formation professionnelle, la recherche scientifique et l’enseignement supérieur, le projet avec le ministère de la solidarité sociale, relatif aux implants cochléaires au profit des enfants sourds, et l’extension du réseau des établissements destinés aux enfants souffrant de surdité et plus généralement, de handicap à Fès et à Fqih Ben Saleh.

A cette occasion, il a été procédé à la présentation des rapports moral et financier de Lions Club Maroc et des bilans des activités des Régions.

Dans une allocution de circonstance, M. Essakalli a donné un aperçu détaillé sur les actions menées dans le cadre de son mandat notamment, la signature d’une convention de partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique permettant au Club de disposer d’écoles publiques comme espaces pour leurs actions sociales.

Au rang des actions menées figurent aussi le lancement par le Club Rabat Doyen, la Fondation Lalla Asmae, le ministère de la solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, ainsi que d’autres partenaires d’un programme national d’implants cochléaires ciblant plus de 800 enfants sourds issus de familles défavorisées.

Dans un message vidéo, le past-Directeur International de Lions Club, Alexis Vincent Gomès, a indiqué qu'”en dépit de la pandémie de la Covid-19 qui sévit à travers le monde, “nous, Lions, montrons au quotidien, notre capacité d’adaptation, et continuons à nous mobiliser pour réfléchir et travailler ensemble pour servir nos communautés”.

“Vous avez fait face à de nombreux défis. Nous vous exprimons toute notre fierté pour le dévouement et l’engagement extraordinaires dont vous faites preuve dans votre district“, a-t-il dit.

Par la suite, l’assistance a été conviée à prendre connaissance, de manière exhaustive, du contenu du rapport financier de Lions Club Maroc, présenté par Mme Raja Bourhim.

Les membres de Lions Club Maroc ont, de même, suivi des présentations portant sur certains projets qui verront le jour à l’initiative de certains Clubs et ce, dans le cadre des efforts déployés afin de venir en aide aux personnes démunies, en l’occurrence le réseau Malaika, le réseau Sourire, ou encore dans le cadre de la Fondation Lions Clubs International (LCIF).

Ils ont, en outre, pris connaissance des bilans chiffrés d’activités des Régions 1 et 2 du District 416-Maroc, à travers des exposés présentés respectivement, par Mme Nadia Ouazzani et M. Hamid Taleb Benjelloun.

L’accent a été mis aussi sur l’impératif et la pertinence de multiplier les Clubs et de renforcer leur présence à l’échelle du territoire national, en les dotant de moyens nécessaires à même de leur permettre de couvrir l’ensemble des besoins manifestés par les personnes démunies.

L’un des moments marquants de cette AGO a été la cérémonie de remise de médailles aux membres de l’équipe de travail de M. Karim Essakalli, ainsi que des trophées à plusieurs présidents et présidentes de Clubs pour leur engagement sans faille et leur travail remarquable au service des personnes démunies.

Les travaux de la 26è Convention Nationale de Lions Club International, District 416- Maroc ont été précédés, vendredi, d’une formation articulée autour de plusieurs thématiques en rapport notamment avec le leadership et l’éthique.

Avec MAP