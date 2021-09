Mohamed El Bouhmadi et Lamia Tazi élus à la tête de la FMIIP

Les instances de la Fédération Marocaine de l’Industrie et de l’Innovation Pharmaceutiques (FMIIP) se sont réunies lors d’une Assemblée Générale Ordinaire Élective (AGOE), le jeudi 23 septembre, à Casablanca, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Après lecture des rapports moral et financier, qui ont reçu l’approbation de l’assemblée, la candidature du binôme Mohamed El Bouhmadi pour le poste de Président et Lamia Tazi pour le poste de Vice-Présidente Générale a été soumise aux membres présents qui les ont élus à l’unanimité pour un mandat de trois ans à la tête de la FMIIP.

S’exprimant à l’issue de cette assemblée, ils ont rendu un hommage appuyé à l’action du Président sortant, qui a porté haut les ambitions de l’industrie pharmaceutique nationale, sans relâche et dans l’intérêt de la souveraineté sanitaire du pays.

Le nouveau Président a déclaré se tenir prêt à « approfondir l’action de la FMIIP en faveur de la production locale et s’inscrire dans les chantiers ambitieux portés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment la mise en œuvre et la généralisation de la protection sociale et la couverture sanitaire universelle ».