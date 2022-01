Mohamed Salem Cherkaoui: Le soutien du Maroc à Al-Qods « n’est motivé par aucun agenda politique »

Le soutien du Maroc à Al-Qods n’est pas conditionné par des circonstances et n’est motivé par aucun agenda politique, a souligné, jeudi à Rabat, le Directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui.

M. Cherkaoui, qui était l’invité de M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, a indiqué que dans la ville sainte, il y a des institutions et des personnes qui savent pertinemment qu’il n’y a aucun agenda politique motivant le soutien du Royaume à Al-Qods et à sa population.

Ce devoir de soutien est pourtant régi par le réalisme, l’histoire, la géographie et le symbolisme d’Al-Qods en tant que ville d’ouverture, de pluralisme et de vivre-ensemble entre les trois religions monothéistes, a-t-il relevé.

M. Cherkaoui a, par ailleurs, indiqué que le plan de l’Agence au titre de 2022 a été mis en place conformément aux demandes et besoins des Maqdissis et des institutions, précisant que ces demandes augmentent en raison de la confiance dont jouit l’Agence, et ce grâce au soutien continu de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods. Ce soutien renforce la crédibilité de l’Agence et sa place parmi les Maqdissis et leurs institutions.

Il a estimé que le paquet d’aide social direct est érigé en priorité au vu des conditions et mutations que connait Al-Qods à cause de la pandémie du coronavirus, notant que l’Agence mesure l’interaction des Maqdissis par le nombre des dossiers de soutien à des projets se rapportant notamment aux domaines de la technologie, l’environnement, le développement et la réhabilitation des maisons.

Il a rappelé, dans ce cadre, que le financement de l’Agence repose sur la contribution du Royaume au niveau de la gestion qui est estimée à un million de dollars chaque année, ainsi que sur les dons de personnes et d’institutions.

S’agissant de la relation solide des Marocains avec Al-Qods, M. Cherkaoui a souligné que personne ne peut nier l’histoire même les « mythes » que tissent ceux qui veulent tracer les contours d’une histoire à leur mesure.

L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a approuvé, mercredi, la première partie des projets de développement social et humain à Al Qods Acharif au titre de son plan annuel 2022 pour un montant global d’un million de dollars, et ce dans le cadre de la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du comité Al-Qods, ne cesse d’entourer cette ville sainte et ses habitants.

Avec MAP