Mort de Maradona: minute de silence mercredi et jeudi en Ligue des champions et Ligue Europa

Une minute de silence sera observée mercredi et jeudi soir avant tous les matches de Ligue des Champions et de Ligue Europa, en hommage à Diego Maradona, décédé à l’âge de 60 ans, a fait savoir l’UEFA.

L’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football, Maradona est mort d’un arrêt cardiaque dans la banlieue de Buenos Aires, alors qu’il récupérait chez lui de son opération d’un hématome à la tête début novembre.

Dans les années 1980 et 1990, Diego Maradona a régné sur le football mondial, participant notamment à la victoire de son Argentine à la Coupe du monde 1986 puis à la finale perdue contre l’Allemagne de l’ouest quatre ans plus tard. Au même moment, en club, il a remporté plusieurs trophées avec le FC Barcelone et surtout avec Naples, qu’il a conduit au titre de champion d’Italie à deux reprises, en 1987 et en 1990. Surnommé le Pibe de Oro (ou gosse en or), Diego Maradona avait aussi embrassé la carrière d’entraîneur, avec des résultats contrastés. Il avait notamment conduit l’Albiceleste (le surnom de l’équipe nationale argentine) en quart de finale de la Coupe du monde 2010, subissant un lourd revers contre l’Allemagne (4-0).

Avec MAP