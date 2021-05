Moussalaha : Remise à Fès d’AGR au profit d’ex-détenus

L’opération, à laquelle une enveloppe de 2,57 millions de DH a été allouée, sera clôturée, ce mercredi, au siège des préfectures des arrondissements de Ben Msik et Moulay Rachid à Casablanca. Cette dernière étape bénéficiera à 19 personnes.

Selon la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, cette initiative cible des bénéficiaires de différentes villes et provinces du Royaume, dont deux ex-détenues, libérés suite à une grâce royale ou à la fin de leur peine.

Les AGR qui font l’objet de cette opération touchent divers secteurs, notamment les services, le commerce, la restauration, l’artisanat et l’agriculture.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de la Fondation, visant la consécration des valeurs du Royaume en matière de renforcement de la culture de solidarité, d’entraide et de vivre-ensemble, ainsi que la promotion de la dignité du citoyen.

Le programme Moussalaha, qui a clôturé sa septième édition et dont les bénéficiaires ont atteint 128 ex-détenu(e)s, se déroule sous la supervision de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) et en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, la Rabita Mohammadia des Oulémas, le Conseil national des droits de l’homme et des experts en la matière.

Il s’articule autour de trois axes thématiques fondamentaux, à savoir la réconciliation avec soi, avec le texte religieux et avec la société et permet aux personnes cibles de bénéficier d’un accompagnement sur les plans social, sanitaire, administratif et professionnel, suivant chaque projet de vie individuel.

وشدد على أهمية أثر الاستثمار في التكنولوجيا فائقة التطور على دعم المعرفة ومساهمته في التخطيط الاستراتيجي على مستوى المنطقة العربية، ودور هذه التكنولوجيا في خلق الإبداع والابتكار، وفي الرفع من درجة مواكبة التشريعات الوطنية لهذه التطورات وفعاليتها في تقوية الاقتصادات الحديثة وتنافسيتها إقليميا ودوليا.

وتميزت ورشة العمل بتقديم عروض علمية لخبراء متخصصين في التكنولوجيا حول « الرؤية الاستراتيجية للتكنولوجيا فائقة التطور »، و »آليات تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الفائقة في العالم العربي »، و »التوأم الرقمي وما يقدمه للصناعة 4.0 ».

