Mutandis augmente son capital à la bourse de Casablanca pour financer sa croissance

Utilisant la bourse pour sa fonction première, celle de financer la croissance des entreprises, Mutandis lance une offre publique de vente d’actions à la bourse de Casablanca visant à collecter 300 millions de dirhams. Ce sont ainsi 1.250.000 actions nouvelles qui sont émises au prix de 240 dhs, soit un cours légèrement en-dessous du cours boursier moyen des derniers mois.

Introduite en bourse le 18 décembre 2018, Mutandis a connu un début de parcours boursier réussi puisque la rentabilité globale (hausse du cours + dividendes perçus) de l’action entre le 31/12/2018 et aujourd’hui (à 240 dhs, prix de l’offre) se monte à +54%, soit +15% l’an en moyenne.

Qui est Mutandis ?

Mutandis est un groupe industriel marocain spécialisé dans les produits de grande consommation. Mutandis est présent dans 5 gammes de produits : détergents, produits de la mer (essentiellement conserves de poisson), bouteilles pour boissons alimentaires, jus de fruits et activités de la marque Season aux USA.

Mutandis possède et développe plusieurs marques dans ces différentes gammes, notamment Magix et Maxis’ (détergents), Anny, Josiane, Marine et Season (produits de la mer), Marrakech, Vitakids et Marrakech Pulp (jus de fruits).

Mutandis possède 9 usines au Maroc et 3 en cours de construction, employant près de 3000 collaborateurs. Mutandis réalise environ la moitié de son chiffre d’affaires hors du Maroc (dont 20% aux USA).

INDICATEURS CLÉS historiques et prévisionnels

Évolution du chiffre d’affaires consolidé

sur la période 2018 à 2022 en MMAD

Évolution de l’excédent brut d’exploitation

consolidé sur la période 2018 à 2022 en MMAD

Évolution du dividende par action

sur la période 2018 à 2022 en MAD

Pourquoi cette opération ?

En 2020, Mutandis avait annoncé le lancement d’un programme d’investissement de 300 millions de dirhams, visant à construire 3 nouvelles usines pour le lancement de nouvelles gammes de produits et l’augmentation des capacités de production. Cet investissement visait à construire les moteurs de croissance du futur pour Mutandis.

En 2021, l’opportunité s’est présentée pour Mutandis d’entrer sur le marché américain par l’acquisition de la société Season, propriétaire d’une marque vieille de 100 ans et leader de la conserve de sardines haut de gamme sur le marché américain. Le montant de l’acquisition de Season s’est élevé à environ 400 millions de dirhams.

Mutandis étant déjà producteur de conserve de poisson des propriétaires de plusieurs marques dans cette catégorie, cette acquisition était particulièrement opportune et ouvrait les portes de l’un des plus grands marchés de consommateurs au monde, le marché américain. Au-delà des produits actuellement commercialisés sous la marque Season aux USA, les relations établies avec les chaines de supermarchés américaines permettent d’envisager l’élargissement des gammes de Season a d’autres produits et donc un potentiel de croissance future pour Mutandis, ainsi que pour d’autres producteurs marocains partenaires.

Le montant cumulé des deux investissements atteint 700 millions de dirhams, rendant souhaitable le renforcement du capital au travers d’une offre publique de vente de 300 millions de dirhams à la bourse de Casablanca.

Caractéristiques de l’opération

Nature de l’opération : Augmentation de capital social réservée au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Co-conseillers financiers : CFG Finance, Attijari Finances Corp et Upline Corporate Finance

Nombre d’actions à émettre : 1.250.000 actions nouvelles

Prix d’émission : 240 dirhams / action

Montant global de l’opération : 300.000.000 de dirhams

Période de souscription : du 31/01/2022 au au 04/02/2022 inclus

Quelles sont les perspectives

L’opération est ouverte à toutes les catégories d’investisseurs et d’épargnants : particuliers, compagnies d’assurance et caisses de retraite, OPCVM, ou encore investisseurs étrangers.

Mutandis est à la fois une entreprise en croissance mais aussi une entreprise qui distribue un dividende de bon niveau. En effet, l’action vendue 240 dhs donnera droit à un dividende usuel de 8.50 dhs (un rendement de 3.5%) dès le mois de juillet prochain.

L’entreprise a ainsi décidé de maintenir son dividende malgré les investissements importants qu’elle réalise en ce moment, et qui fourniront les moteurs de croissance du chiffre d’affaires et des résultats à l’avenir.

L’année 2022 permettra en outre d’intégrer le chiffre d’affaires de Season sur une année pleine, ce qui devrait offrir une nette croissance du chiffre d’affaires total (consolidé) du groupe par rapport à 2021.

A plus long terme, Mutandis est positionné dans le secteur des produits de grande consommation, qui est un secteur relativement récurrent et prévisible. De surcroit, la diversité croissante des gammes de produits permet de renforcer plus encore la stabilité et la récurrence de l’activité. A la suite de l’acquisition de Season aux Etats Unis, Mutandis offre une diversité d’expositions géographiques, c’est-à-dire qu’elle permet à l’actionnaire de bénéficier de la croissance économique dans des pays très divers. Ainsi, les ventes de produits Mutandis sont réalisés désormais à environ 50% au Maroc, 20% aux USA, 16% en Afrique, 10% en Europe et 4% dans le reste du monde.