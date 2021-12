Nadia Fettah Alaoui : « 2021 finit plutôt bien en termes de croissance »

L’année 2021 finit plutôt bien en termes de croissance, a affirmé, jeudi, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui.

Mme Fettah Alaoui, qui intervenait lors de la réunion du Conseil National de l’Entreprise (CNE) à la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), a expliqué que cette « bonne nouvelle » est principalement due à une année agricole 2021 record, située à environ 18% de croissance, et à la hausse des exportations à plus de 21%.

En outre, d’autres secteurs ont connu, eux aussi, une croissance avoisinant ou meilleure que celle de l’année 2019, a-t-elle fait valoir.

→ Lire aussi : PLF-2022: Principaux chiffres de l’intervention de Mme Fettah Alaoui devant le Parlement

« Malheureusement pas tous les secteurs ont connu ce dynamisme, notamment ceux du tourisme, de l’aérien et de l’événementiel, etc », a-t-elle souligné, rappelant que le gouvernement a décidé, dans ce sillage, de proroger les mesures de soutien qui devaient, normalement, durer de 6 mois à 1 an.

Ce regain de dynamisme a, selon elle, beaucoup coûté à l’Etat mais « a été fait avec un redressement des équilibres macroéconomiques ».

« Toutefois, malgré ce tableau encourageant, les risques sont toujours là et nous sommes contraints de vivre avec ces nouveaux variants », a-t-elle souligné, en référence au nouveau variant Omicron qui a contraint le Royaume de fermer ses frontières aériennes.