NARSA: suspension des services du centre d’immatriculation d’Errachidia

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a annoncé la suspension, à partir de mercredi, de tous les services du centre d’immatriculation d’Errachidia et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Cette mesure d’urgence, adoptée en coordination avec les autorités locales, s’inscrit dans le cadre des démarches préventives mises en place pour lutter contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19) et garantir la sécurité sanitaire des employés et usagés des services de l’agence, a indiqué NARSA mardi dans un communiqué.

Dans ce sens, NARSA appelle les usagers au strict respect des mesures sanitaires et préventives, notamment le port des masques de protection et le respect de la distanciation sociale au sein des services territoriaux de l’agence (centres d’immatriculation), auto-écoles et centres de la visite technique.