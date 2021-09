NASA: Le rover Perseverance recueille le premier échantillon de roche sur Mars

Le rover Perseverance de la NASA a réussi à collecter le premier échantillon de roche sur Mars, a annoncé lundi l’agence spatiale américaine. “Un morceau du cratère Jezero légèrement plus épais qu’un crayon. Les contrôleurs de mission du Laboratoire Jet Propulsion (JPL) de la NASA en Californie du Sud ont reçu des données qui ont confirmé ce jalon historique“, a indiqué l’agence dans un communiqué. Le petit morceau est “maintenant enfermé dans un tube à échantillon en titane hermétique, ce qui le rend disponible pour une récupération future“.

Dans le cadre de leurs objectifs, la NASA et l’ESA (Agence spatiale européenne) prévoient une série de futures missions pour ramener ces échantillons sur Terre pour une étude plus approfondie, indique la même source qui précise que ces échantillons seraient le premier ensemble de matériaux scientifiquement identifiés et sélectionnés renvoyés sur la planète Terre depuis une autre.

→ Lire aussi : Espace: Lancement réussi du vol habité de la NASA et SpaceX vers l’ISS

“La NASA a une histoire de fixer des objectifs ambitieux et de les atteindre, reflétant l’engagement de notre pays envers la découverte et l’innovation“, a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. En plus d’identifier et de collecter des échantillons de roche et de régolithe (roche brisée et poussière) tout en recherchant des signes de vie microscopique ancienne, la mission de Persévérance comprend l’étude de la région de Jezero pour comprendre la géologie et l’habitabilité ancienne de la région, ainsi que pour comprendre le climat du passé.

“Pour toute la science de la NASA, c’est vraiment un moment historique“, a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour la science au siège de la NASA à Washington. Perseverance est le cinquième et le plus sophistiqué rover que la NASA a envoyé jusqu’à présent sur Mars. Il s’appuie sur les leçons tirées d’autres robots envoyés sur la planète rouge.

L’astromobile de la taille d’un véhicule mesure environ 3 mètres de long, 2,7 mètres de large, 2,2 mètres de haut et pèse 1025 kilogrammes. Arrivé sur Mars en février dernier, il recherche des signes de vie microbienne ancienne, étudie la géologie et le climat de la planète, et collecte des échantillons de roches et de sédiments soigneusement sélectionnés en vue d’un éventuel retour sur Terre en 2026 avec l’ambition d’ouvrir la voie à une future exploration humaine.

( Avec MAP )