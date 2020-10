Nasser Bourita s’est entretenu par vidéoconférence avec la Ministre espagnole des Affaires Etrangères

Partant de l’excellence des relations entre les Maisons Royales des deux pays et la régularité des échanges entre les deux Souverains, les deux Ministres ont souligné l’impact exemplaire de cette relation sur les rapports bilatéraux.

La régularité de ces échanges a été confirmée par l’appel téléphonique entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Majesté le Roi Felipe VI en avril dernier, dans le contexte de la crise Covid, donnant ainsi un élan à la coopération en ce moment particulier entre les deux pays voisins.

Cet entretien s’inscrit dans la tradition des consultations entre les responsables marocains et espagnoles et notamment les deux Ministres des Affaires Etrangères. Les deux Ministres ont rappelé la visite réussie de Sa Majesté le Roi Felipe VI, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a toujours considéré l’Espagne comme un partenaire naturel.

Les deux Ministres ont convenu d’œuvrer ensemble à la mise en œuvre effective du Partenariat Stratégique Global conclu à l’occasion de la Visite Royale.

Cet entretien a été l’occasion d’aborder les questions bilatérales particulièrement la gestion du Covid-19 et du Post-Covid-19. L’accent a été mis sur les échéances

futures, notamment la visites des responsables marocain en Espagne et des responsables espagnols au Maroc, mais surtout la Réunion de Haut Niveau prévue au Maroc la mi-décembre prochain.

En matière économique, l’accent a été mis sur la dynamisation des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, en favorisant une meilleure synergie entre les opérateurs économiques de part et d’autre, en leur permettant de promouvoir des projets d’investissement dans des secteurs porteurs notamment dans

le contexte Post-Covid.

Concernant la relation Maroc-UE : les deux Ministres ont échangé sur les moyens à même de donner sur un élan substantiel à la nouvelle étape de la relation Maroc/UE.

La relation euro- méditerranéenne était au centre des discussions, à la lumière de l’organisation par l’Espagne du 25ème anniversaire du processus de Barcelone, le 26 et 27 novembre. A ce titre, ils ont échangé sur les moyens à même de donner une orientation renouvelée à la relation entre les deux rives de la Méditerranée.

Des questions régionales ont été au menu à l’instar de la situation en Afrique et

particulièrement au sahel et les deux Ministres ont échangé sur le succès du Dialogue de Bouznika et son impact sur une solution politique globale à la crise en Libye.