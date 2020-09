Nouveau Temps pour la Démocratie : Nawal Atlas Conseillère diplomatique du Président du Parti Burkinabé

Nawal Atlas, conseillère diplomatique du Président du Parti Nouveau Temps pour la Démocratie au Burkina Faso, a eu une participation distinguée dans ce pays africain lors de sa participation exceptionnelle au Congrès Extraordinaire du parti, ainsi que par sa précieuse contribution”, reconnue d’ailleurs par le Président du pays, au train de réformes substantielles que connaît le Burkina Faso.

Dans une allocution prononcée à l’occasion, Marc Christian Kaboré, Président du Burkina Faso, n’a pas manqué de souligner et de saluer les efforts de Nawal Atlas lors du Congrès extraordinaire de ce parti qui soutient le parti au pouvoir, affirmant que le peuple burkinabé a eu à faire la connaissance de une femme battante qui a contribué à faire aboutir les projets de développement dans ce pays.

Atlas a été la seule marocaine à participer à ce conclave et a reçu les éloges dans les discours prononcés par le Président du parti à cette occasion, devant le congrès et les invités, pour ses efforts dans le soutien du Burkina Faso pour la promotion des femmes Burkinabées dans divers domaines.

Il a en outre tenu à la remercier pour avoir pris la peine de voyager du Maroc dans les conditions difficiles actuelles que connaît le monde, pour prendre part à cette réunion, qui est la dernière avant la date des élections.

Dans son discours, le Président a également décrit Nawal comme ”la grande dame africaine”, qui a énormément œuvré au sein du parti pour qu’il atteigne ses objectifs tout au long de la période précédente, où elle a contribué à accompagner les femmes Burkinabèes et à les encourager à participer à la vie politique oeuvrant ainsi à l’édification de l’avenir du pays.