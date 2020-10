Ne dites plus GFI, mais “Inetum” !

L’entreprise française de services de numérique GFI change de nom et d’identité pour marquer son entrée dans une nouvelle ère digitale. Le nom « Inetum » a finalement été choisi pour affirmer ses ambitions de développement après la réalisation d’un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros.

Changement de nom et d’identité, une étape importante et un challenge pour le groupe GFI, qui s’appelle officiellement depuis le 2 octobre Inetum, Positive digital flow. Un nom inspiré du mot latin « incrementum » signifiant « croissance ». Faisant progresser son chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros à 2,3 milliards d’euros (55% de son chiffre d’affaires est généré à l’international) et comptant, parmi ses équipes, près de 27.000 talents dans le monde, le groupe a plus que doublé de taille en 3 ans. Cette croissance est portée principalement par la dernière acquisition relative à l’intégration de IECISA en avril 2020 avec un réseau européen unique de FabLab, composé de plus de 300 experts du numérique, indique le groupe dans son communiqué.

Inetum, qui s’apprête à « écrire un nouveau chapitre de son histoire », compte tirer le meilleur de ce flow digital, pour faire face aux changements continus du monde numérique. Cette mission s’appuie sur un triptyque de proximité-intimité, d’automatisation- industrialisation digitalisation et de solutions-innovation, explique la même source. De son côté, Vincent Rouaix, le PDG du groupe a déclaré, à l’occasion de ce changement que « Inaugurer ce nouveau nom est bien plus qu’un accomplissement, c’est un nouveau chapitre pour un groupe qui s’est radicalement transformé en 10 ans. Il doit nous permettre de nous affirmer comme challenger, un leader pan-européen de référence sur le marché, d’accélérer notre croissance partout dans le monde grâce à notre positionnement d’expert du digital flow, et maximiser notre attractivité auprès de tous les talents, qui constituent un des piliers de notre réussite. » À ce titre, Inetum tente de saisir l’opportunité de mettre en avant son offre de solutions pour répondre aux enjeux de ses clients, notamment les solutions liées à l’omnicommerce, à l’industrie 4.0, à la cybersécurité, aux smart-cities et au digital Bankig et insurance.