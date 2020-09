NEOMA Business School ouvre le premier campus numérique en Europe en partenariat avec Laval Virtual

Dans le contexte sanitaire actuel, NEOMA accélère sa transformation digitale et ouvre un quatrième campus, 100% numérique, développé en partenariat avec Laval Virtual. Première Ecole en Europe à déployer cette innovation, ce nouvel environnement virtuel rassemble les espaces et les usages traditionnels d’un campus physique. L’objectif ? Permettre l’interaction et l’ambiance d’un vrai campus pour garantir une expérience académique la plus riche possible, même à distance, et ce en complément aux cours en présentiel que NEOMA maintient à 60% auprès de ses étudiants. Une innovation inédite en Europe par son ampleur dans le monde des technologies de l’éducation, qui illustre l’engagement de NEOMA en matière de pédagogie innovante et qui invente un nouvel environnement d’apprentissage, au croisement du présentiel et du distanciel.

Un campus 100% virtuel au plus proche d’un campus réel

Proposé aux étudiants de NEOMA à la rentrée, ce nouveau campus numérique est conçu comme un environnement complémentaire aux espaces d’apprentissages existants. « Nous avons décidé d’accélérer la mise en œuvre de ce projet qui s’avère particulièrement utile dans le contexte sanitaire actuel » analyse Delphine Manceau, Directrice générale de NEOMA. « Le distanciel via Zoom et la visioconférence ne peut se substituer au présentiel, dont les apports sont inestimables. Ce nouveau campus virtuel est à mi-chemin entre ces deux modalités et combine les avantages des approches pédagogiques numérique et physique en les articulant étroitement ».

Les étudiants, via un avatar qu’ils personnaliseront, pourront ainsi évoluer dans ce nouvel espace comme s’ils étaient dans un véritable campus. Une fois connectés, ils accèdent au bâtiment virtuel pour suivre un cours, rejoindre un groupe de travail ou assister à une conférence. De son côté, le professeur, lui aussi sous forme d’avatar et spécialement formé pour l’exercice, accède facilement aux outils de présentation pour afficher son cours et interagir avec tout ou partie de la classe. En plus des programmes, l’écosystème de services de l’Ecole, comme le Talent & Carrière, le Wellness Center, la bibliothèque et les incubateurs y sont aussi accessibles. Chaque étudiant peut ainsi bénéficier d’un accompagnement personnalisé et vivre son expérience étudiante comme s’il était sur le campus. « C’est un véritable défi que nos équipes ont relevé ainsi qu’une formidable avancée qui illustre bien la place centrale du lien humain si cher à NEOMA, sur lequel nous mettons aussi l’accent dans un environnement virtuel » complète Delphine Manceau.

Un environnement qui préserve le travail collaboratif et les échanges

Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce nouveau campus numérique accueillera aussi des séminaires et des réunions. Il pourra également servir d’espace de travail collaboratif pour faciliter les échanges entre les membres de la communauté de NEOMA : étudiants, professeurs et collaborateurs. « Cette technologie immersive préfigure un nouveau mode de collaboration possible car tout y est réalisable comme dans la vraie vie, mais à distance » explique Alain Goudey, Directeur de la Transformation Digitale de NEOMA. « Ce nouveau campus numérique crée de la proximité, favorise les réflexes naturels en situation de groupe et recrée de la spontanéité, points faibles des plateformes de visioconférence ». La qualité du design et l’utilisation d’un avatar personnalisé favorisent l’expérience immersive. « L’avatar revisite la téléprésence en évitant la fatigue ressentie en visioconférence et en facilitant les échanges qui redeviennent plus spontanés » indique Alain Goudey « On peut ouvrir une porte, lever la main, s’asseoir, applaudir et même jouer au foot sur un terrain de sport ! Autant de fonctionnalités fondées sur des gestes physiques du quotidien qui rendent l’expérience naturelle et agréable ».

Ce nouveau campus numérique s’adresse dans un premier temps aux étudiants internationaux qui ne pourraient rejoindre à la rentrée l’un des trois campus physiques de NEOMA, avant d’être élargi à tous. En complément, NEOMA continue de proposer à tous ses étudiants 60% de ses cours et l’ensemble de ses services en présentiel, sur ses campus de Reims, Rouen et Paris.

Une innovation en partenariat avec Laval Virtual

Pour faire de son ambition de proposer un campus 100% numérique une réalité, NEOMA a noué un partenariat avec l’association Laval Virtual, experte des technologies immersives VR/AR, basée en Mayenne dans les Pays de la Loire. « Simple et accessible, notre solution, le Laval Virtual World, offre de nombreuses possibilités et correspond parfaitement aux besoins de NEOMA » indique Laurent Chrétien, Directeur général de Laval Virtual. « Le Laval Virtual World est un environnement immersif avant-gardiste conçu pour Réunir, Inspirer et Valoriser la communauté internationale de VR/AR (Réalité Virtuelle/Réalité Augmentée) tout au long de l’année. Simple d’utilisation et au design épuré, la plateforme fonctionne sur ordinateur ou via un casque de réalité virtuelle et supporte plusieurs milliers de connexions simultanées. Cet univers virtuel interactif vise à devenir un monde permanent pour accueillir tous les professionnels et futurs talents de l’industrie des technologies immersives ».

Cette collaboration offrira également aux étudiants un accès privilégié aux événements organisés par Laval Virtual autour des technologies de Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée et autres technologies immersives. « Nos étudiants pourront ainsi rencontrer de nombreux acteurs technologiques, des start-uppers mais aussi des laboratoires de recherche membres de la communauté Laval Virtual » se réjouit Alain Goudey. « Au-delà de l’outil, NEOMA et Laval Virtual créent ainsi une opportunité unique de croiser culture business et culture technologique pour favoriser l’hybridation des compétences tant recherchée par les entreprises. Nous allons travailler étroitement afin de maximiser les occasions de rencontres et d’échanges entre nos deux communautés ».