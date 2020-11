Nespresso profite des fêtes de fin d’année pour vous accueillir dans sa Casa Nespresso

Pour les fêtes, Nespresso vous ouvre grand les portes de sa Casa Nespresso et vous propose tout un choix de jolis cadeaux qui sauront ravir les amateurs de café. C’est une période de l’année pleine de générosité et de gourmandise, qui sait rapprocher les gens ; le meilleur moment pour offrir à ceux que vous aimez des cadeaux signés Nespresso. Que vous soyez en train de rédiger votre liste de cadeaux ou que vous désiriez surprendre vos proches, Casa Nespresso saura très certainement vous inspirer.

Nespresso lance sa nouvelle gamme de cafés en édition limitée Variations Italia pour vous accompagner au moment des fêtes. Variations Italia de Nespresso s’inspire des plus pures traditions italiennes et rend hommage à la vraie convivialité des habitants de ce pays, à ces moments doux et précieux passés avec ceux que vous aimez pendant les fêtes. L’Italie possède des nombreuses gourmandises régionales et Nespresso s’est inspiré de leurs saveurs pour créer les cafés de cette édition : gâteau aux noisettes, amaretti et biscuits aux noix de pécan. Nespresso a pensé à tout le monde et propose deux cafés aromatisés, un café non aromatisé et toute une gamme d’accessoires pour les fêtes.

Titillez vos papilles avec les cafés de la nouvelle gamme de Nespresso Variations Italia

Variations Italia Amaretti Flavour

Disponible pour Original

Les amaretti sont des biscuits traditionnels italiens à base de poudre d’amande, de blancs d’œufs et de sucre qui leur confèrent ce goût doux-amer unique. Les amateurs de café retrouveront dans ce café aromatisé des notes d’amande et de vanille que viennent souligner les touches persistantes de céréales de l’Arabica d’Amérique du Sud, ce qui lui donne un piquant fruité.

Variations Italia Torta di Nocciole Flavour

Disponible pour Original

Le café Variations Italia Torta di Nocciole Flavour associe les saveurs persistantes de céréales de l’Arabica d’Amérique du Sud à des notes de noisette grillée et de vanille. Cet espresso doux sera indissociable des moments de fête passés avec ceux que vous aimez.

Il Caffè*

Disponible pour Original

Vous retrouverez tout le goût de l’espresso italien classique dans Il Caffè. Ce mariage vivifiant de saveurs douces et veloutées et d’arômes de céréales grillées provient des Robustas lavés du Vietnam et d’Indonésie auxquels nous avons ajouté un peu d’Arabica de Colombie.

(*) selon disponibilité du marché

Faites durer le plaisir plus longtemps avec les derniers accessoires de Nespresso

Nespresso lance toute une gamme d’accessoires pour le café et pour la maison afin que vous puissiez mieux déguster chez vous ces délicieux cafés et faire de fabuleux cadeaux pour les fêtes.

Délassez-vous avec une tasse Lume Collection de Nespresso entre les mains

Cette nouvelle collection, Lume Collection, conçue par la designer de Milan Federica Biasi donne un nouveau souffle aux sets de tasses blanches en porcelaine traditionnelles. Leur forme classique et naturelle apporte confort et chaleur pour vous aider à mieux apprécier ces moments de détente passés avec une tasse de café entre les mains.

En italien, le mot Lume signifie lumière et c’est exactement ce que veut transmettre Federica Biasi avec cette collection. Leur design délicat avec une finition matte et blanche leur donnent une certaine élégance et font d’elles le cadeau parfait pour tout amateur de café. Cette collection permanente est disponible en trois tailles différentes.