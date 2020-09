Nespresso salue le savoir-faire de ses caféiculteurs et présente sa dernière création dans la gamme Master Origins 2020

Les amateurs de café du monde entier sont sur le point de découvrir le savoir-faire des artisans du café des quatre coins du monde, grâce à la dernière nouveauté de la gamme Master Origins de Nespresso.

Un nouveau mélanges d’origine unique a été lancé ce jour, en complément des cafés existants de la gamme Master Origins de Nespresso,: Master Origin Aged Sumatra.

S’inspirant des compétences de certains des meilleurs artisans, la gamme Master Origins offre aux passionnés de café la possibilité de découvrir des saveurs légendaires qu’ils ne connaissent pas encore.

Tirant parti des compétences locales et du savoir-faire des caféiculteurs de ces régions, les cafés Master Origins de Nespresso sont produits avec le plus grand soin afin d’offrir le meilleur café dans chaque tasse de Nespresso. Les arômes particuliers de ces cafés proviennent à la fois de leur terroir d’origine et des traitements particuliers réalisés par les communautés locales. Chaque café retenu a permis à Nespresso de travailler en partenariat avec les caféiculteurs locaux et d’obtenir ces cafés uniques que vous pourrez déguster tranquillement chez vous.

Découvrez l’intégralité de la gamme Master Origins

Découvrez le café en édition limitée Master Origin Aged Sumatra Wet-Hulled Aged Arabica.

En Indonésie, l’île de Sumatra est l’un des premiers endroits au monde connus pour sa culture du café à grande échelle ; elle est réputée pour la qualité de ses grains de café, qui associent brillamment corps, intensité et goût.

Dans la province Aceh de l’île de Sumatra se trouve la montagne Gayo ; dans les hautes terres, des regroupements de caféiculteurs talentueux consacrent leur expertise au processus rare du giling basah, qui consiste à retirer la pulpe et la parche des cerises de café alors que les grains à l’intérieur sont encore humides, afin de les laisser respirer et sécher plus facilement. Pendant les trois années suivantes, les grains sont stockés de manière à s’humidifier et à s’assécher au rythme de la nature. Les artisans prennent grand soin de manipuler continuellement les sacs de grains de café pour assurer un vieillissement uniforme. L’association de la méthode indonésienne giling basah et du vieillissement méticuleux pendant plusieurs années permet la création d’un café au profil bien particulier.

Les amateurs de café peuvent s’attendre à un profil boisé et épicé, à la sensation veloutée. On y trouve également des notes complexes de cacao et de caramel doux.

La gamme Master Origins de Nespresso, est disponibles en ligne et dans les boutiques Nespresso à partir du 24 aout 2020. Pour en savoir plus sur la gamme Master Origins de Nespresso et découvrir les recettes de café et les accessoires, veuillez consulter le site www.buynespresso.com.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le pionnier et la référence sur le marché du café portionné haut de gamme. Dans le cadre du programme Nespresso AAA pour une Qualité Durable, l’entreprise travaille avec plus de 110.000 caféiculteurs dans 14 pays afin de favoriser la mise en œuvre de pratiques agricoles durables dans les fermes et leur écosystème. Lancé en 2003 en collaboration avec Rainforest Alliance, ce programme permet d’accroître le rendement et la qualité des récoltes afin de s’assurer d’un approvisionnement durable en café de la plus haute qualité et d’améliorer les conditions de vie des fermiers et de leurs communautés.

Basé à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présent dans 84 pays et compte plus de 14.250 collaborateurs. En 2019, l’entreprise gérait un réseau de 810 boutiques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet de Nespresso : www.nestle-nespresso.com.