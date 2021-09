New District présente son premier artiste Hassa1 qui lance son single « Déprimé »

Le label de Hip Hop marocain New District présente son premier artiste Hassa1, avec un premier single intitulé « déprimé », lancé dès aujourd’hui sur toutes les plateformes.

Sur une instru mélancolique, le titre a été écrit par le jeune rappeur Hassa1 en période de confinement. Pour sa réalisation, New District a fait appel à des talents marocains reconnus : Wassim Karaki, alias Hades (compositeur et producteur marocain, connu pour ses collaborations avec El Grande Toto et Rim’K) et le réalisateur Alaa Eddine Rais (qui a notamment signé les clips de Tagne, Stormy et bien d’autres).

De son vrai nom Hassan Ouafidi, Hassa1 est un jeune casablancais né en 1998. Il a grandi au quartier Sidi Bernousi, au sein d’une famille passionnée de poésie et de musique ; sa mère est écrivaine de Zajal (poésie déclamée en arabe), et son père, professeur d’anglais, apprécie le Wu Tang Clan et utilise les textes de rap américain pour ses cours. C’est donc naturellement que le jeune Hassan se passionne pour la musique et l’écriture. Il s’intéresse dès l’âge de six ans à la culture Hip Hop américaine.

En 2008, Hassan se lance dans la production. Il emprunte du matériel et enregistre Freestyle #1. Les bons retours et les encouragements le poussent à aiguiser son talent, pour lancer en 2012 « Ard L3achra », son premier opus.

Passionné aussi de cuisine, Hassa1 s’envole en début 2020 vers l’Arabie Saoudite pour travailler dans la restauration. Mais pandémie Covid-19 oblige, le jeune homme est confiné loin de sa famille, il écrit ainsi « Déprimé » où il exprime ses émotions et ressentis. De retour au Maroc, Hassa1, fait évoluer son univers en mettant ses sentiments au cœur de sa création. Ses textes inspirés de son quotidien sont posés sur des instru’rap qui n’ont rien à envier aux grandes productions.

Finaliste de la compétition rap du Festival International du Hip Hop 2020 – initié par la Fondation Ali Zaoua dans le cadre du programme Positive School – le nouveau label de Hip Hop, New District, le repère, le signe et c’est ainsi qu’il démarre une nouvelle carrière.

Label indépendant, New District est une filiale d’Ali n’ Productions et a été créé en 2020 à Casablanca, par Nabil Ayouch, Amine Benjelloun et Anas Basbousi (alias Bawss), actuel directeur artistique du label, avec Hind Mjid, directrice de projet. New District est surtout une aventure humaine qui a pour ambition de découvrir et révéler de jeunes artistes marocains, et porter haut, leur voix, leurs sons et messages. De la composition à la production, l’édition, la distribution, la promotion, jusqu’à la programmation, New District accompagne les jeunes talents dans toutes ces étapes.

New District est soutenu et accompagné par la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), son partenaire institutionnel. La MDJS, qui soutient le sport et la jeunesse marocaine depuis plus de 60 ans, œuvre notamment à la détection de nouveaux talents, venus de toutes disciplines sportives, y compris le breakdance, nouveau sport olympique promu par le label New District.

New District porte une attention particulière aux artistes femmes, et continue sa recherche active de jeunes artistes à travers le Royaume : Rappeuses, Rappeurs, Danseuses, Danseurs, Beatmakers, Graffeurs….

New District a lancé un appel à talents en décembre dernier. Les jeunes talents peuvent toujours s’inscrire sur le lien suivant : www.newdistrictlabel.com/call-for-talents