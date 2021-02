New York paralysée par une tempête de neige majeure

La ville de New York était paralysée lundi par une tempête de neige majeure qui s’abat depuis la veille sur une grande partie de la côte nord-est des Etats-Unis, perturbant les vols et les transports en commun et forçant la fermeture des écoles dans plusieurs régions.

La Grosse Pomme a connu lundi matin des accumulations de plus de 30 centimètres, alors que la neige devrait continuer de s’accumuler à un rythme de cinq à sept centimètres par heure durant le reste de la journée, selon le service de météorologie national.

Les autorités locales ont exhorté les résidents à rester chez eux, et décrété l’état d’urgence face à cette tempête de neige considérée déjà parmi les plus importantes de l’histoire de la ville. En effet, jusqu’à un mètre de neige devrait s’accumuler à New York d’ici mardi.

Le maire Bill de Blasio a averti que la neige abondante céderait la place à des conditions glaciales et dangereuses mardi et que les écoles de la ville fermeraient leurs portes jusqu’à mercredi.

La tempête a aussi entravé l’opération de vaccination contre la Covid-19 en cours à New York, et forcé le report des rendez-vous de vaccination prévus lundi et mardi à plus tard dans la semaine.

Dimanche, M. de Blasio a décrété l’état d’urgence local, interdisant la plupart des déplacements dans la ville à partir de 06H00 du matin lundi, sauf en cas d’extrême nécessité.

Dans le New Jersey voisin, le gouverneur Philip Murphy a aussi décrété l’état d’urgence à partir de dimanche soir et suspendu la plupart des transports en commun.

( Avec MAP )