New York: plus d’un million de passeports vaccinaux téléchargés en une semaine

Environ 1,1 million de passeports vaccinaux “Excelsior Pass” ont été téléchargés sur des téléphones et des ordinateurs la semaine dernière à New York, premier Etat des Etats-Unis à introduire un tel document attestant la vaccination complète de son détenteur contre la Covid-19.

Au total, quelque 9,1 millions de New-Yorkais ont été entièrement vaccinés jusqu’à présent, selon la presse locale.

Le “Excelsior Pass“, qui a été introduit en mars dernier comme le premier et seul passeport vaccinal émis par un gouvernement local dans le pays, reste accessible, pour l’instant, uniquement aux personnes vaccinées à New York.

→ Lire aussi : PRÈS DE 2 MILLIONS D’AMÉRICAINS ONT VOYAGÉ PAR AVION EN FIN DE SEMAINE ÉCOULÉE

Les responsables locaux espèrent que ce passeport numérique puisse aider les New-yorkais à se sentir confiants quant à la sécurité des entreprises et à relancer une économie à l’échelle de l’État qui est encore affectée par les pertes subies pendant la pandémie, ajoute-t-on.

A l’échelle nationale, nombre d’États, dont la Géorgie, l’Alabama, l’Arizona et la Floride, ont déjà interdit l’utilisation des passeports vaccinaux, arguant des interdictions comme des mesures visant à protéger la vie privée individuelle et le choix de vaccination. A New York, certains élus locaux soutiennent une nouvelle législation qui offrirait des protections supplémentaires de la vie privée.

Mais bien que les grands stades de sports et un nombre croissant de petites entreprises new-yorkaises adoptent le “Excelsior Pass”, la grande majorité des entreprises et commerces de l’Etat n’exigent pas une preuve de vaccination au public.

( Avec MAP )