New York veut récupérer des millions de dollars dépensés pour l’achat d’équipements médicaux durant la pandémie

L’État et la ville de New York cherchent à récupérer une bonne partie du montant astronomique de 1,1 milliard de dollars dépensés au début de la pandémie de Covid-19 pour acquérir, en toute urgence, des équipements médicaux et de protection pour faire face à la maladie dans les hôpitaux, croit savoir jeudi le New York Times.

Les responsables de l’État tentent actuellement d’obtenir des remboursements au moins partiels sur un tiers de ces dépenses, en récupérant les millions payés aux fournisseurs qui, selon eux, n’ont pas réussi à livrer à temps, et en s’efforçant de sortir l’État des contrats conclus avec les fournisseurs, maintenant que les stocks d’équipements médicaux sont suffisants, selon le journal.

Il en va de même pour la ville de New York, où les responsables ont annulé 525 millions de dollars en termes de contrats pour des produits liés à la lutte contre le virus, et tentent de récupérer près de 11 millions de dollars auprès des fournisseurs qui n’ont pas encore livré.

Ces efforts font suite à la frénésie d’achats opérés par l’État et la ville de New York au plus fort de la pandémie, après que le gouverneur Andrew Cuomo et le maire Bill de Blasio ont suspendu les règles normales d’appel d’offres et de surveillance, leurs administrations se sont parfois tournées vers des entreprises avec des CV colorés et des revendications d’accès aux fabricants, mais ayant peu d’expérience dans le domaine.

( Avec MAP )