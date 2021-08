Ni9ach21, une nouvelle plateforme média dédiée au débat et au décryptage des sujets de l’heure au Maroc

À quelques semaines des élections générales prévues en septembre prochain, et alors que le Maroc s’apprête à entamer la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de développement adaptée aux mutations, multiples et rapides, que le monde connait en ce 21ème siècle, l’importance d’un débat public franc, transparent et constructif prend tout son sens.

Partant de ce constat, News Com Africa Holding (NCA Holding) lance, à travers sa filiale « Web Media Edit SARL », une plateforme média digitale dédiée au débat public : Ni9ach21.com

Les questions prioritaires d’ordre national, mais aussi international, y sont traitées par une équipe de journalistes professionnels, des experts et des contributeurs de qualité, dans le but de participer à éclairer le public marocain tant sur des sujets d’actualité que sur des dossiers de grande importance.

A travers un traitement de l’actualité alliant informations vérifiées, analyses rigoureuses et débats de fond, Ni9ach21.com offre une nouvelle approche dans le traitement de l’information qui valorise la diversité d’opinions. Le tout dans des formats multimédia innovants : capsules vidéos, stories, podcasts, vidéographies, data, features.

En tant que plateforme médiatique d’idées et de propositions, Ni9ach21 se veut un carrefour d’échanges sur les grandes problématiques de ce début du 21ème siècle dans un Maroc qui se transforme en permanence. Ni9ach21.com a pour ambition de permettre un débat riche et constructif entre les citoyens sur leur vision du Maroc de demain. Un Maroc en phase avec son époque, tourné vers le progrès, l’innovation, et la prospérité.

Se voulant ouverte à l’ensemble des composantes de la société, la plateforme Ni9ach21.com est disponible en arabe et en français et donne rendez-vous au public sur son site desktop et mobile, son application et ses pages associées sur les réseaux sociaux.

Composée de jeunes compétences engagées et dynamiques, l’équipe de Ni9ach21.com reflète l’image du Maroc qui bouge grâce à la créativité et au patriotisme élevé de sa jeunesse. Elle est dirigée par Tarik Qattab, un journaliste de renom et un grand professionnel des médias.

À propos de News Com Africa Holding (NCA HOLDING)

NCA Holding (www.newscomafrica.com) est un acteur 100% africain de développement des médias et de la communication. NCA Holding se positionne comme un opérateur de référence au service d’une action transversale et d’une transformation agissante dans les domaines de l’information, de la communication et de l’influence sur un continent africain qui avance.

NCA Holding s’investit dans une action tridimensionnelle : développement et promotion de médias, renforcement et dynamisation d’audience, et composition de stratégies d’influence. Avec un siège à Rabat et des représentations à Dakar et Bruxelles, l’action de NCA Holding s’étend sur un axe comprenant l’Afrique et l’Europe.