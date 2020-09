Nizar Baraka, Secrétaire général du parti de l’Istiqlal, reçoit une délégation du Collectif « Mounassafa Daba »

Monsieur Nizar Baraka, accompagné de Mounira Rahoui et Fatiha Bekkali, a reçu jeudi 3 septembre une délégation représentant le Collectif « Mounassafa Daba » (Parité maintenant) qui est une coalition comprenant des personnalités et dirigeants d’organisations de la société civile, du monde politique et syndical, des acteurs des droits humains, de la culture des arts et des médias engagés pour un plaidoyer durant cette phase pour la mise en œuvre de la parité dans les domaines politique et institutionnel.

La délégation – composée de Ouafa Hajji, El Habib Belkouch, Fathia Bennis, Charafat Afilal, Khadija El Gour et Samira Achour- a présenté et remis au Secrétaire général du parti le livre blanc sur les principales revendications et propositions en matière de parité politique et institutionnelle.

Cette rencontre a été l’occasion d’un débat riche et fructueux. Elle s’inscrit dans le cadre d’un programme de plaidoyer auprès de membres du gouvernement, de dirigeants de partis politiques, de centrales syndicales et d’organisations de la société civile et autres acteurs concernés.